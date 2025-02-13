Чоловік купив торт, але коли відійшов, його не стало: він був здивований побаченим (фото)

Американець приніс додому торт Costco із шоколадним мусом, але місця у холодильнику не було, тому довелося залишити на столі, що стояв надворі. Однак це було помилкою.

Related video

Кім Доггетт, агент із нерухомості, що мешкає у місті Омаха штату Небраска, придбав для своєї сім’ї торт. Однак коли прибув додому, побачив, що місця у холодильнику немає, тому вирішив поставити його на столі надворі: через холод він би не зіпсувався за короткий час. Але для нього стало справжнім сюрпризом те, що торт зник: його знайшов пухнастий шпигун, який вирішив самостійно поласувати смаколиком. Кумедну історію розповіло видання Forbes 11 лютого.

Чоловік розповів, що у нього вдома – це звична річ, коли взимку доводиться виставляти продукти чи їжу надворі.

"У мене завжди повний дім, і ми багато готуємо, і коли закінчується місце в холодильнику, просто ставимо їжу на стіл надворі взимку", – зізнався він.

Так трапилося і цього разу: торт Costco, який американець придбав та приніс додому, довелося виставити надворі через нестачу місця у холодильнику. Через деякий час син Кіма теж вийшов на вулицю, щоб поставити там на столі домашні кульки із арахісовим маслом.

Коли хлопчик підійшов до стола, то зауважив, що торта вже нема. Натомість побачив шоколадні сліди, які залишив пухнастий крадій. Ці сліди привели до опосума та залишків торта, які вже не міг доїсти дрібний шкідник.

Фото Кіма Доггетта | опосум-крадій

Однак сім’я не засмутилася тим, що не зможе з’їсти смаколик. Їх насторожило те, як тварина виглядала та почувалася, тому вони звернулися за допомогою.

З’ясувалося, що надмірне захоплення солодким могло вартувати опосуму життя. Ветеринари оглянули тварину та надали їй першу допомогу. Вони дослідили, що опосум також страждав від інтоксикації через свинець, тому тепер ветеринари лікують його і від інтоксикації, і від наслідків його переїдання солодощами.

Фото Кіма Доггетта | опосум-крадій

Нагадаємо, раніше кумедна історія трапилася із мешканцем США, який думав, що підібрав безпритульне кошеня на вулиці, але коли тварина підросла, то виявилося, що це зовсім інша істота. Детальніше про це Фокус розповідав 10 лютого.

Також дивовижна історія трапилася з американкою, собака якої приніс у зубах тварину, схожу на крота. Вона була шокована, коли з’ясувала, що це насправді лемур. Про це Фокус повідомив 11 лютого.