Чоловік думав, що врятував кота з вулиці, але згодом на нього чекав сюрприз (відео)
Тварина самотньо гуляла вздовж безлюдної дороги в Америці: чоловіку здалося, що ніс, вуха та пухнаста шерсть вказують на те, що це звичайний домашній кіт.
Американець, ім’я якого не повідомляють, побачив на вулиці тварину, помилково вважаючи, що це – покинуте домашнє кошеня. Він хотів зробити добру справу та прихистити самотнього кота вдома, однак згодом зрозумів, що припустився помилки: насправді крихітне пухнасте створіння виявилося дитинчам лисиці. Про цей комічний випадок повідомили 5 лютого кореспонденти видання Express.
"Я підібрав кота на вулиці, але насправді це була лисиця", – розповів приголомшений американець.
Здивувалися також коментатори, які побачили відео у мережі TikTok. Побачивши врятовану тварину, вони також подумали, що це звичайне домашнє кошеня.
Як виявилося, пухнаста шерсть, ніс та вуха, які й викликали у чоловіка впевненість у тому, що це кіт, насправді належати дитинчаті породі лисиці, яку називають фенек.
У виданні розповіли, що чоловік дбайливо поставився до тварини. Він підібрав її, обережно промив хутро, приніс додому та загорнув в ковдру, а тоді здивувався, коли зрозумів, що тварина важить лише 40 грамів на вагах.
Згодом звірятко почало підростати: у нього виросли довгі вуха та витягнулася мордочка. Це остаточно переконало американця у тому, що у нього на вихованні тепер перебуває не звичайний кіт, а справжня лисиця.
Та навіть коли американець зрозумів, як сильно помилявся, він не покинув тваринку, а прихистив у себе. Зараз лисиця підростає, активно грається з господарем та ще одним мешканцем будинку – великим рудим котом, який воліє уникати зустрічей з надто активним лисеням.
Нагадаємо, раніше жінка зі США забрала з притулку кішку на виховання, а коли повезла її до ветеринара через багато років, була шокованою від того, що побачила на рентгенівських знімках. Американка нічого не знала про минуле своєї улюблениці, однак з’ясувалося, що воно у тварини зовсім не було легким. Про цю історію Фокус розповідав 9 лютого.
Також дивовижна історія трапилася нещодавно з мешканкою Сіетла: вона завела кошеня, але згодом з’ясувала, що це зовсім інша тварина. Її запевнили, що кіт не буде великим, однак потім з’ясувалося, що це насправді пума.