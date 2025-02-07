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"Це ж пума": жінка завела кошеня 8 місяців тому, а тепер воно не поміщається у хаті (фото)

Чорне кошеня перетворилось за вісім місяців на пуму, як таке можливо, курйозна історія, приколи, цікаві випадки з життя
Фото: Freepik | Чорний котик виріс до величезних розмірів

Перед тим, як забрати кота додому, жінку запевнили, що він не виросте надто великим, оскільки був "коротуном у виводку", тобто найменшим з усього потомства.

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Онжа з Сіетла (США) близько восьми місяців тому завела кошеня, а тепер воно не поміщається у хаті. Жінка сподівалась, що чорний пухнастик, якого вона назвала Лу, не виросте великим, але сталось не так, як гадалось. Нещодавно хазяйка продемонструвала дивовижні габарити свого вихованця у TikTok, зібравши велику кількість переглядів, вподобайок та інших реакцій.

Перед тим, як забрати Лу додому, жінці сказали, що він не виросте надто великим, оскільки був "коротуном у виводку", тобто найменшим з усього потомства. Онжа не зважала на малий розмір кошеняти, але через кілька місяців вона зрозуміла, що попередні власники глибоко помилялися.

Важить 14 кілограмів

"Близько шести місяців тому я помітила, що він дуже швидко росте, а десь у вісім чи дев'ять місяців віднесла його до ветеринара і зрозуміла, що у мене гігантський кіт — майже 14 кілограмів", — розповідає американка.

Вона продемонструвала швидке перетворення Лу в нещодавньому відео для TikTok. На першому кадрі можна побачити крихітне кошеня, згорнулося калачиком на колінах в Онджі. На другому кадрі — те, який вигляд домашній улюбленець має зараз, вісім місяців потому. Хазяйці довелося витягнути всю руку, щоб тримати його.

Чорне кошеня перетворилось за вісім місяців на пуму, як таке можливо, курйозна історія, приколи, цікаві випадки з життя Fullscreen
Маленький котик за 8 місяців виріс до величезних розмірів
Фото: TikTok

Нагадує пуму

Це відео зібрало понад 1,2 мільйона переглядів і 238 тисяч вподобайок. Люди почали обмінюватися думками у коментарях, щоб висловити свій шок від трансформації Лу.

  • "Ваша любов змусила його вирости у гіганта";
  • "Завжди процвітають коротуни";
  • "Дівчино, викинь цього звіра назад на вулицю. Це ж пума";
  • "Я перепрошую, коротун з якого саме виводку? Ягуарів?".

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що жінка показала французького бульдога, який не перестає рости. Собака на прізвисько Френкі, вагу якого можна порівняти з вагою дорослого оленя, виділяється масивною мускулатурою і своєю міцною статурою.

А от Ренске Морсінк з Нідерландів разом з хлопцем пішли обирати для себе одне зі 8-тижневих щенят золотистого ретривера. Цей вибір мав бути дуже складним, але один цуцик, якого пізніше назвали Начо, миттєво обійшов усіх конкурентів, завоювавши серця майбутніх власників.