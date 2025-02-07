"Це ж пума": жінка завела кошеня 8 місяців тому, а тепер воно не поміщається у хаті (фото)

Перед тим, як забрати кота додому, жінку запевнили, що він не виросте надто великим, оскільки був "коротуном у виводку", тобто найменшим з усього потомства.

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Онжа з Сіетла (США) близько восьми місяців тому завела кошеня, а тепер воно не поміщається у хаті. Жінка сподівалась, що чорний пухнастик, якого вона назвала Лу, не виросте великим, але сталось не так, як гадалось. Нещодавно хазяйка продемонструвала дивовижні габарити свого вихованця у TikTok, зібравши велику кількість переглядів, вподобайок та інших реакцій.

Перед тим, як забрати Лу додому, жінці сказали, що він не виросте надто великим, оскільки був "коротуном у виводку", тобто найменшим з усього потомства. Онжа не зважала на малий розмір кошеняти, але через кілька місяців вона зрозуміла, що попередні власники глибоко помилялися.

Важить 14 кілограмів

"Близько шести місяців тому я помітила, що він дуже швидко росте, а десь у вісім чи дев'ять місяців віднесла його до ветеринара і зрозуміла, що у мене гігантський кіт — майже 14 кілограмів", — розповідає американка.

Вона продемонструвала швидке перетворення Лу в нещодавньому відео для TikTok. На першому кадрі можна побачити крихітне кошеня, згорнулося калачиком на колінах в Онджі. На другому кадрі — те, який вигляд домашній улюбленець має зараз, вісім місяців потому. Хазяйці довелося витягнути всю руку, щоб тримати його.

Маленький котик за 8 місяців виріс до величезних розмірів Фото: TikTok

Нагадує пуму

Це відео зібрало понад 1,2 мільйона переглядів і 238 тисяч вподобайок. Люди почали обмінюватися думками у коментарях, щоб висловити свій шок від трансформації Лу.

"Ваша любов змусила його вирости у гіганта";

"Завжди процвітають коротуни";

"Дівчино, викинь цього звіра назад на вулицю. Це ж пума";

"Я перепрошую, коротун з якого саме виводку? Ягуарів?".

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що жінка показала французького бульдога, який не перестає рости. Собака на прізвисько Френкі, вагу якого можна порівняти з вагою дорослого оленя, виділяється масивною мускулатурою і своєю міцною статурою.

А от Ренске Морсінк з Нідерландів разом з хлопцем пішли обирати для себе одне зі 8-тижневих щенят золотистого ретривера. Цей вибір мав бути дуже складним, але один цуцик, якого пізніше назвали Начо, миттєво обійшов усіх конкурентів, завоювавши серця майбутніх власників.