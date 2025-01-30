Щеня обійшло "конкурентів" з виводка й одним вчинком завоювало серця пари (відео)

Ренске Морсінк стверджує, що у її коханого ніколи раніше не було собаки, але тепер він знає, як це — прив'язати себе до песика.

Related video

Ренске Морсінк з Нідерландів разом з хлопцем пішли обирати для себе одне зі 8-тижневих щенят золотистого ретривера. Цей вибір мав бути дуже складним, але один цуцик, якого пізніше назвали Начо, миттєво обійшов усіх конкурентів, завоювавши серця майбутніх власників. Курйозне відео стало вірусним у TikTok.

"Того дня ми пішли подивитися на виводок, щоб обрати одне з цуценят. Провели деякий час, граючись і обіймаючись з усіма 10-ма. Потім коханий показав мені це відео. Одне щеня просто сиділо та дивилося на нього", — розповіла Морсінк в інтерв'ю Newsweek.

Собака теж обирає

Дівчина стверджує, що у її коханого ніколи раніше не було собаки, але тепер він знає, "як це — прив'язати себе до песика".

Песик завоював серця пари Фото: TikTok

Морсінк вирішила поділитися цим роликом, аби довести, що іноді не власник обирає собі вихованця, а навпаки. "Люди іноді думають, що можуть вибрати собачку за фотографією або за зовнішнім виглядом чи кольором, але іноді втручається доля. Якщо це стається, зв'язок між ними буде міцним", — пояснює Ренске.

У коментарях до відео користувачі мережі почали ділитися своїми реакціями й схожим досвідом.

Інші історії

"Ось так і в мене з'явилася собака. Підійшов до мене й сів на ноги, поки я тримала його сестру. Я одразу все зрозумів. Це було найкраще рішення, яке я коли-небудь приймала", — написала одна з глядачок, яку звуть Ліза.

Інший учасник обговорення додав: "Я взяв одне цуценя, потримав трохи, але воно не виявило до мене жодного інтересу. Тим часом інше підповзло і подивилося так, ніби я був його світом. Як ви розумієте, тяжкого вибору не було".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Маріан Васкес Аларкон з міста Коацакоалькос, яка підібрала на вулиці крихітне цуценя, але воно насправді виявилося дикою твариною. Спочатку жінка нічого не підозрювала та виховувала врятоване "цуценя" разом з іншими своїми собаками. Однак з часом її почала насторожувати дивна поведінка домашнього улюбленця.

Крім того, жінка побачила у барі пухнастого собаку й вирішила погладити його, а потім зрозуміла, що насправді це було чиєсь біле пальто.