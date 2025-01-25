Жінка прихистила вуличного кота, а потім помітила щось незвичайне у своїй собаці (фото)

Померанський шпіц Лола, попри славнозвісний стереотип, таки довела своїй хазяйці, що старого собаку таки можна навчити нових трюків.

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33-річна Мелісса Собчик з міста Палм-Дезерт (Каліфорнія, США) прихистила бездомного кота й незабаром помітила, що її собака Лола несподівано почала змінювати свою поведінку. Детальніше про це вона розповіла у відео, опублікованому в TikTok.

Померанський шпіц Лола, якій 13 років, попри славнозвісний стереотип, таки довела, що старого собаку таки можна навчити нових трюків. Собачка перейняла деякі манери нового члена сім’ї, чим неабияк розсмішила власницю.

Котячі манери

"Навіть у поважному віці вона робить дивні речі, які змушують мене посміхатися щодня", — розповіла Мелісса, менеджер асоціації домовласників, в інтерв'ю журналу Newsweek.

"Котик досить швидко звик до Лоли, але їй знадобилося трохи більше часу, щоб звикнути. Приблизно через місяць собачка почала бігати по будинку і гратися, чого не робила вже роками. Також у неї з’явилась звичка — потягуватися та м’яти мого живота лапками, як це часто роблять коти", — зізнається господиня.

Лола опанувала нові манери Фото: TikTok

Це відео стало вірусним після публікації в TikTok, зібравши понад 2,7 мільйона переглядів всього за кілька днів. В описі авторка зазначила: "Минулого року ми взяли кота, і тепер собака почала наслідувати його поведінку".

Коментарі глядачів

Користувачам TikTok дуже сподобався цей ролик. Один з коментаторів поділився власною історією: "Мій пес перейняв тільки все погане від кота, але про це вам слухати необов'язково".

"Собака з котячими манерами та гігієною — ідеальний домашній улюбленець";

"У мене з'явилися кошенята, і собака навчив одного з них гавкати";

"Якщо пес навчився тільки потягатися, то це згубний вплив".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 23-річну Белль Фортсон, яка живе у Південній Кароліні (США) разом зі своїм цуценям Марлоу. Це гібрид двох найбільших порід собак — бернського гірського і сенбернара. Власниця розуміла, що її домашній улюбленець буде великим, але не сподівалась, що аж настільки: у 5-місячному віці він важить близько 32 кг.

Крім того, реакція золотистого ретривера при зустрічі з подругою своєї хазяйки, яка не з’являлась впродовж місяця, стала вірусною у соціальних мережах. Відповідний ролик тільки у TikTok зібрав понад п’ять мільйонів переглядів, а також безліч вподобань, коментарів, репостів та інших реакцій.