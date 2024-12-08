Жінка хотіла погладити бродячого "кота", а потім усвідомила, що це таке насправді (фото)

Господиня побачила вуса та загострені вуха тварини й відразу подумала, що це котик. Вона почала кликати пухнастика до себе, повторюючи "киць-киць", а потім зрозуміла, що помилялася.

Мегс з Канади одного дня помітила бродячого "кота", що причаївся за рогом її будинку в містечку Калгарі, й покликала його, аби погладити. Лише потім хазяйка усвідомила свою помилку. Відповідне відео завірусилось відразу після публікації у TikTok.

Канадка побачила вуса та загострені вуха й відразу подумала, що це кіт. Вона почала кликати пухнастика до себе, повторюючи "киць-киць". Утім, тварина не реагувала, а натомість пішла в інший бік, при цьому продемонструвавши свої реальні розміри.

Тоді до жінки дійшло, що це насправді рись. В описі до свого ролика вона пояснила, що недавно переїхала з Манітоби, де дикі тварини не вештаються по вулицями населеного пункту, тож їй поки що важко звикнути до нових реалій.

За словами місцевих мешканців, рисі там почуваються як вдома: ходять тротуарами, сидять у дворах і відпочивають там, де вважають за потрібне. Ці дикі звірі є важливою частиною екосистеми та біорізноманіття парків. Експерти кажуть: чим довше представники цього виду перебувають поруч з людьми, тим більше втрачають страх. Мисливці полюють на кроликів, зайців або менших тварин, таких як миші та білки.

Жінка помітила на вулиці рись Фото: TikTok

Це відео в TikTok з моменту публікації зібрало понад 259 тисяч переглядів, а також безліч вподобань, коментарів та інших реакцій.

"Ну, технічно це також кіт. Просто не той, якого можна гладити", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Гаразд, але все-таки це котик, інстинкти тебе не підвели";

"Він теж на секунду замислився, чи не підійти до тебе", — зазначив наступний юзер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Маріан Васкес Аларкон з міста Коацакоалькос, яка підібрала на вулиці крихітне цуценя, але воно насправді виявилося дикою твариною — койотом. Спочатку жінка нічого не підозрювала та виховувала врятоване "цуценя" разом з іншими своїми собаками. Однак з часом її почала насторожувати дивна поведінка домашнього улюбленця.

Крім того, великий кіт, який гуляв на півдні Сан-Франциско (США), спровокував масову паніку серед місцевих жителів. Це сталося після попередження від місцевої поліції, яка помилково проінформувала громадян про гірського лева, начебто зафіксованого камерами відеоспостереження.