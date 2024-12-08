Женщина хотела погладить бродячего "кота", а потом осознала, что это такое на самом деле (фото)

Хозяйка увидела усы и заостренные уши животного и сразу подумала, что это котик. Она начала звать пушистика к себе, повторяя "кис-кис", а потом поняла, что ошибалась.

Мэгс из Канады однажды заметила бродячего "кота", притаившегося за углом ее дома в городе Калгари, и позвала его, чтобы погладить. Только потом хозяйка осознала свою ошибку. Соответствующее видео завирусилось сразу после публикации в TikTok.

Канадка увидела усы и заостренные уши и сразу подумала, что это кот. Она начала звать пушистика к себе, повторяя "кис-кис". Впрочем, животное не реагировало, а вместо этого пошло в другую сторону, при этом продемонстрировав свои реальные размеры.

Тогда до женщины дошло, что это на самом деле рысь. В описании к своему ролику она объяснила, что недавно переехала из Манитобы, где дикие животные не бродят по улицам населенного пункта, поэтому ей пока трудно привыкнуть к новым реалиям.

По словам местных жителей, рыси там чувствуют себя как дома: ходят по тротуарам, сидят во дворах и отдыхают там, где считают нужным. Эти дикие звери являются важной частью экосистемы и биоразнообразия парков. Эксперты говорят: чем дольше представители этого вида находятся рядом с людьми, тем больше теряют страх. Охотники охотятся на кроликов, зайцев или меньших животных, таких как мыши и белки.

Женщина заметила на улице рысь Фото: TikTok

Это видео в TikTok с момента публикации собрало более 259 тысяч просмотров, а также множество лайков, комментариев и других реакций.

"Ну, технически это также кот. Просто не тот, которого можно гладить", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Ладно, но все-таки это котик, инстинкты тебя не подвели";

"Он тоже на секунду задумался, не подойти ли к тебе", — отметил следующий юзер.

Напомним, ранее Фокус писал о Мариан Васкес Аларкон из города Коацакоалькос, которая подобрала на улице крошечного щенка, но он на самом деле оказался диким животным — койотом. Сначала женщина ничего не подозревала и воспитывала спасенного "щенка" вместе с другими своими собаками. Однако со временем ее начало настораживать странное поведение домашнего любимца.

Кроме того, большой кот, который гулял на юге Сан-Франциско (США), спровоцировал массовую панику среди местных жителей. Это произошло после предупреждения от местной полиции, которая ошибочно проинформировала граждан о горном льве, якобы зафиксированном камерами видеонаблюдения.