Женщина приютила уличного кота, а потом заметила что-то необычное в своей собаке (фото)

Померанский шпиц Лола, несмотря на стереотип, таки доказала своей хозяйке, что старую собаку можно научить новым трюкам.

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33-летняя Мелисса Собчик из города Палм-Дезерт (Калифорния, США) приютила бездомного кота и вскоре заметила, что ее собака Лола неожиданно начала менять свое поведение. Подробнее об этом она рассказала в видео, опубликованном в TikTok.

Померанский шпиц Лола, которой 13 лет, несмотря на знаменитый стереотип, таки доказала, что старую собаку таки можно научить новым трюкам. Собачка переняла некоторые манеры нового члена семьи, чем изрядно рассмешила хозяйку.

Кошачьи манеры

"Даже в почтенном возрасте она делает удивительные вещи, которые заставляют меня улыбаться каждый день", — рассказала Мелисса, менеджер ассоциации домовладельцев, в интервью журналу Newsweek.

"Котик довольно быстро привык к Лоле, но ей понадобилось чуть больше времени, чтобы привыкнуть. Примерно через месяц собачка начала бегать по дому и играть, чего не делала уже годами. Также у нее появилась привычка — потягиваться и мять мой живот лапками, как это часто делают коты", — признается хозяйка.

Лола освоила новые манеры Фото: TikTok

Это видео стало вирусным после публикации в TikTok, собрав более 2,7 миллиона просмотров всего за несколько дней. В описании автор отметила: "В прошлом году мы взяли кота, и теперь собака начала подражать его поведению".

Комментарии зрителей

Пользователям TikTok очень понравился этот ролик. Один из комментаторов поделился собственной историей: "Мой пес перенял только все плохое от кота, но об этом вам слушать необязательно".

"Собака с кошачьими манерами и гигиеной — идеальный домашний любимец";

"У меня появились котята, и собака научила одного из них лаять";

"Если пес научился только потягаться, то это пагубное влияние".

Напомним, ранее Фокус писал о 23-летней Белль Фортсон, которая живет в Южной Каролине (США) вместе со своим щенком Марлоу. Это гибрид двух самых крупных пород собак — бернского горного и сенбернара. Владелица понимала, что ее домашний любимец будет большим, но не надеялась, что настолько: в 5-месячном возрасте он весит около 32 кг.

Кроме того, реакция золотистого ретривера при встрече с подругой своей хозяйки, которая не появлялась в течение месяца, стала вирусной в социальных сетях. Соответствующий ролик только в TikTok собрал более пяти миллионов просмотров, а также множество лайков, комментариев, репостов и других реакций.