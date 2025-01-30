Щенок обошел "конкурентов" из выводка и одним поступком завоевал сердца пары (видео)

Ренске Морсинк утверждает, что у ее возлюбленного никогда раньше не было собаки, но теперь он знает, как это — привязать себя к собачке.

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Ренске Морсинк из Нидерландов вместе с парнем пошли выбирать для себя одного из 8-недельных щенков золотистого ретривера. Этот выбор должен был быть очень сложным, но один щенок, которого позже назвали Начо, мгновенно обошел всех конкурентов, завоевав сердца будущих владельцев. Курьезное видео стало вирусным в TikTok.

"В тот день мы пошли посмотреть на выводок, чтобы выбрать одного из щенков. Провели некоторое время, играя и обнимаясь со всеми 10-ю. Потом любимый показал мне это видео. Один щенок просто сидел и смотрел на него", — рассказала Морсинк в интервью Newsweek.

Собака тоже выбирает

Девушка утверждает, что у ее возлюбленного никогда раньше не было собаки, но теперь он знает, "как это — привязать себя к собачке".

Песик завоевал сердца пары Фото: TikTok

Морсинк решила поделиться этим роликом, чтобы доказать, что иногда не хозяин выбирает себе питомца, а наоборот. "Люди иногда думают, что могут выбрать собачку по фотографии или по внешнему виду или цвету, но иногда вмешивается судьба. Если это происходит, связь между ними будет крепкой", — объясняет Ренске.

В комментариях к видео пользователи сети начали делиться своими реакциями и похожим опытом.

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"Вот так и у меня появилась собака. Подошел ко мне и сел на ноги, пока я держала его сестру. Я сразу все понял. Это было лучшее решение, которое я когда-либо принимала", — написала одна из зрительниц, которую зовут Лиза.

Другой участник обсуждения добавил: "Я взял одного щенка, подержал немного, но он не проявил ко мне никакого интереса. Тем временем другой подполз и посмотрел так, будто я был его миром. Как вы понимаете, тяжелого выбора у меня не было".

Напомним, ранее Фокус писал о Мариан Васкес Аларкон из города Коацакоалькос, которая подобрала на улице крошечного щенка, но он на самом деле оказался диким животным. Сначала женщина ничего не подозревала и воспитывала спасенного "щенка" вместе с другими своими собаками. Однако со временем ее начало настораживать странное поведение домашнего любимца.

Кроме того, женщина увидела в баре пушистую собаку и решила погладить ее, а потом поняла, что на самом деле это было чье-то белое пальто.