Женщина погладила собаку в баре, а потом поняла, что это вовсе не собака (видео)

Люди, присутствующие в заведении, с удивлением наблюдали за происходящим. Один мужчина даже закрыл руками голову, ощущая всю абсурдность ситуации.

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Женщина увидела в баре пушистую собаку и решила погладить ее, а потом поняла, что на самом деле это было чье-то белое пальто. Видео, опубликованное пользовательницей в TikTok, собрало более 3 миллионов просмотров и вызвало волну обсуждения и шуток.

В ролике можно увидеть, как женщина уверенно приближается к "собаке", лежащей на диване возле бильярдного стола. Она осторожно протягивает руку, чтобы погладить животное. Понадобилось несколько секунд, чтобы героиня видео поняла, что это вовсе не пес, а чья-то шуба.

Когда женщина осознала свою ошибку, то быстро подняла голову и побежала обратно к камере. После этого за кадром слышен смех. Другие люди, присутствующие в баре, наблюдали за происходящим. Один мужчина даже закрыл руками голову, чувствуя всю абсурдность ситуации.

Женщина перепутала собаку с пальто Фото: TikTok

"Я хотела бы извиниться перед этими людьми", — говорится в описании к клипу.

Пользователи TikTok засыпали автора своими реакциями, многие из них почувствовали "испанский стыд".

"Мне было бы так стыдно, если бы я узнал";

"После этого надо переезжать в другую страну";

"Столько раз я думала, что абсолютно закомплексована. Но, видимо, нет";

"Это даже стыдно смотреть".

Кстати, психологи называют это явление парейдолией, когда наш мозг приписывает объектам окружающего мира знакомые ассоциации, например, видит лицо или фигуру человека там, где его нет. Существует много курьезных примеров парейдолии: камни в форме женского лица на Марсе, картофельные чипсы с ликом Девы Марии или метла, похожая на прическу Дональда Трампа.

Напомним, ранее Фокус писал о Мариан Васкес Аларкон из города Коацакоалькос, которая подобрала на улице крошечного щенка, но он на самом деле оказался диким животным. Сначала женщина ничего не подозревала и воспитывала спасенного "щенка" вместе с другими своими собаками. Однако со временем ее начало настораживать странное поведение домашнего любимца.

Кроме того, большой кот, который гулял на юге Сан-Франциско (США), спровоцировал массовую панику среди местных жителей. Это произошло после предупреждения от местной полиции, которая ошибочно проинформировала граждан о горном льве, якобы зафиксированном камерами видеонаблюдения.