Жінка погладила собаку в барі, а потім зрозуміла, що це зовсім не собака (відео)

Люди, присутні у закладі, з подивом спостерігали за тим, що відбувалося. Один чоловік навіть закрив руками голову, відчуваючи всю абсурдність ситуації.

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Жінка побачила у барі пухнастого собаку й вирішила погладити його, а потім зрозуміла, що насправді це було чиєсь біле пальто. Відео, опубліковане користувачкою у TikTok, зібрало понад 3 мільйони переглядів та викликало хвилю обговорення та жартів.

У ролику можна побачити, як жінка впевнено наближається до "собаки", що лежить на дивані біля більярдного столу. Вона обережно простягає руку, щоб погладити тварину. Знадобилося кілька секунд, щоб героїня відео зрозуміла, що це зовсім не пес, а чиясь шуба.

Коли жінка усвідомила свою помилку, то швидко підняла голову і побігла назад до камери. Після цього за кадром чути сміх. Інші люди, присутні у барі, спостерігали за тим, що відбувалося. Один чоловік навіть закрив руками голову, відчуваючи всю абсурдність ситуації.

Жінка переплутала собаку з пальто Фото: TikTok

"Я хотіла б перепросити перед цими людьми", — йдеться в описі до кліпу.

Користувачі TikTok засипали авторку своїми реакціями, багато хто з них відчув "іспанський сором".

"Мені було б так соромно, коли б я дізнався";

"Після цього треба переїжджати в іншу країну";

"Стільки разів я думала, що абсолютно закомплексована. Але, мабуть, ні";

"Це навіть соромно дивитися".

До речі, психологи називають це явище парейдолією, коли наш мозок приписує об’єктам навколишнього світу знайомі асоціації, наприклад, бачить обличчя або фігуру людини там, де її немає. Існує багато курйозних прикладів парейдолії: каміння у формі жіночого обличчя на Марсі, картопляні чипси з ликом Діви Марії або мітла, схожа на зачіску Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Маріан Васкес Аларкон з міста Коацакоалькос, яка підібрала на вулиці крихітне цуценя, але воно насправді виявилося дикою твариною. Спочатку жінка нічого не підозрювала та виховувала врятоване "цуценя" разом з іншими своїми собаками. Однак з часом її почала насторожувати дивна поведінка домашнього улюбленця.

Крім того, великий кіт, який гуляв на півдні Сан-Франциско (США), спровокував масову паніку серед місцевих жителів. Це сталося після попередження від місцевої поліції, яка помилково проінформувала громадян про гірського лева, начебто зафіксованого камерами відеоспостереження.