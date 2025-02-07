"Это же пума": женщина завела котенка 8 месяцев назад, а теперь он не помещается в доме (фото)

Перед тем, как забрать кота домой, женщину заверили, что он не вырастет слишком большим, поскольку был "коротышкой в выводке", то есть самым маленьким из всего потомства.

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Женщина из Сиэтла (США) около восьми месяцев назад завела котенка, а теперь он не помещается в доме. Женщина надеялась, что черный пушистик, которого она назвала Лу, не вырастет большим, но случилось по-другому. Недавно хозяйка продемонстрировала удивительные габариты своего питомца в TikTok, собрав большое количество просмотров, лайков и других реакций.

Перед тем, как забрать Лу домой, женщине сказали, что он не вырастет слишком большим, поскольку был "коротышкой в выводке", то есть самым маленьким из всего потомства. Онжа не обращала внимания на размер котенка, но через несколько месяцев она поняла, что предыдущие владельцы глубоко ошибались.

Весит 14 килограммов

"Около шести месяцев назад я заметила, что он очень быстро растет, а где-то в восемь или девять месяцев отнесла его к ветеринару и поняла, что у меня гигантский кот — почти 14 килограммов", — рассказывает американка.

Она продемонстрировала быстрое превращение Лу в недавнем видео для TikTok. На первом кадре можно увидеть крошечного котенка, свернувшегося калачиком на коленях у Онджи. На втором кадре — то, как домашний любимец выглядит сейчас, восемь месяцев спустя. Хозяйке пришлось вытянуть всю руку, чтобы держать его.

Маленький котик за 8 месяцев вырос до огромных размеров Фото: TikTok

Напоминает пуму

Это видео собрало более 1,2 миллиона просмотров и 238 тысяч лайков. Люди начали обмениваться мнениями в комментариях, чтобы выразить свой шок от трансформации Лу.

"Ваша любовь заставила его вырасти в гиганта";

"Всегда процветают коротышки";

"Девушка, выбросьте этого зверя обратно на улицу. Это же пума";

"Простите, коротышка из какого именно выводка? Ягуаров?".

Напомним, ранее Фокус сообщал, что женщина показала французского бульдога, который не перестает расти. Собака по кличке Фрэнки, вес которой сопоставим с весом взрослого оленя, выделяется массивной мускулатурой и своим крепким телосложением.

А вот Ренске Морсинк из Нидерландов вместе с парнем пошли выбирать для себя одного из 8-недельных щенков золотистого ретривера. Этот выбор должен был быть очень сложным, но один щенок, которого позже назвали Начо, мгновенно обошел всех конкурентов, завоевав сердца будущих владельцев.