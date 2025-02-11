Жінка думала, що її собака приніс крота у зубах, але виросла інша тварина (відео)

Мала тварина нагадувала крота, однак коли почала підростати, виявилося, що це зовсім не кріт.

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Американка побачила, що її собака носиться із якоюсь тваринкою у зубах по їхньому дворі, і вирішила подивитися, що це таке. Коли собака підійшов до господарки, то вона побачила маленьку істоту, яка нагадувала крота. Жінка вирішила залишити тварину у себе, але згодом була дуже здивована: виявилося, що це був не кріт, а лемур. Відео про це американка поширила у TikTok-каналі Lucky Angel 4 лютого.

Одного дня собака жінки прогулювався у їхньому дворі, аж раптом повернувся, а у його зубах була жива істота. Пес не поводився агресивно і не прокусив тварину, а приніс до своєї власниці, яка спостерігала за ним.

Коли вона побачила це, то запропонувала собаці в обмін на тварину смаколик. Пес відпустив істоту та поклав її на траву, а американка взялася розглядати тварину.

"Мій пес привів незнайому тварину", – повідомила жінка.

Відео каналу

Американка вирішила надати допомогу тварині та прихистити її у себе. Вона принесла істоту у будинок, обережно помила її та відігріла, аж раптом зрозуміла, що це зовсім інша тварина. Її відкриття здивувало також коментаторів у TikTok: вони були впевнені, що собака приніс саме крота.

З’ясувалося, що у тваринки не чорна, а сіра шерсть, вуха виявилися зовсім довшими, ніж у крота, також хвіст був набагато довшим. А коли істота почала підростати, то американка остаточно переконалася, що це лемур.

Знахідка її собаки виявилася не простим лемуром, а ще й особливим різновидом. Це найменший карликовий мишачий лемур, який легко поміщається у людській долоні. Своїми розмірами та виглядом тварина спершу може нагадувати велику мишу, однак коли підростає, то набуває рис, характерних саме для цього виду ссавців.

Схожий випадок трапився і з іншим чоловіком з Америки: він підібрав на вулиці тварину, думаючи, що це кошеня, але коли воно підросло, то виявилося, що це лисиця. Про це Фокус розповідав 10 лютого.

Також нещодавно стало відомо про собаку, якого вирощували кішки. У нього згодом проявилися кумедні котячі звички: він грається з котячими іграшками, часто сидить на підвіконні та шанобливо ставиться до кордонів інших улюбленців своєї господині. Про незвичайну поведінку пса Фокус розповідав детальніше 2 лютого.