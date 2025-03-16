Відповідь на торгову війну Трампа: Канада може заблокувати США доступ до Pornhub, — ЗМІ (відео)

ЗМІ пише, що звичайний скетч канадського коміка викликав схвалення серед мешканців Канади, після чого було створено відповідну петицію. Водночас громадяни вже стурбовані, що не зможуть отримати доступ до улюбленого контенту 18+.

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Канада може застосувати свою "ядерну зброю" проти США — заблокувати мешканцям США доступ до одного з найпопулярніших сервісів з перегляду порнографічного контенту Pornhub, адже сервери компанії знаходяться саме в Монреалі. Про це повідомляє видання New York Post.

Журналісти пишуть, що ця ідея є дітищем гумориста Метью Пужицькі, який опублікував нещодавно вірусне відео в Instagram. В ньому комік пропонує здійснити "наступ на X" [натякаючи на контент для дорослих — ред.], назвавши його "ядерною зброєю" Канади.

Також комедіант сприяв тому, що канадці запустили відповідну петицію. Наразі під нею підписалося 533 особи, однак ідея канадська коміка дуже порадувала мешканців Країни кленового листа.

Мешканець Онтаріо Марк Олімпо відзначає, що канадці очікують, що ситуація щодо "відповіді" на торгівельну війну може зміниться, бо його співвітчизник вже надихнувся цією ідеєю

"Наразі всі говорять про це", — сказав Олімпо.

Водночас ідея канадця занепокоїла американців, бо Pornhub є найбільш відвідуваним у мешканців США, а середня кількість переглядів на місяць перевищує позначку в понад 3 млн на місяць. Мешканці Нью-Йорка вже висловили стурбованість, що можуть втратити доступ до сервісу, сервери якого належать конгломерату Aylo, штаб-квартира якого перебуває в канадському Монреалі.

"Якщо вони заберуть мій доступ до Pornhub, тоді я переїду зі США", — повідоми журналістам один стурбований користувач Манхеттена.

Ще один мешканець Нью-Йорка каже, що канадці "не повинні цього робити з нами". Він додає, що вважав їх значно приємнішими, ніж вони є.

"Це великий крок вперед", — сказав третій опитаний журналістами мешканець "Великого Яблука".

Чоловік переконаний, що радикальні заходи "можуть бути передчасними", оскільки торгові переговори тривають.

"Тому — не поспішаймо, Канадо!" — відповів пересічний мешканець Нью-Йорка.

Раніше повідомлялося, що майстриня манікюру "здала" свою клієнтку через OnlyFans. В матеріалах суду вказано, що правоохоронцям довелося ознайомитися з інтимними відео підозрюваної, щоб установити її причетність до виготовлення та розповсюдження порнографії.

Згодом стало відомо, що в Британії запроваджується перевірка віку для входу на сайти з "полуничкою". Відповідно до нових правил всі сайти з порнографічним контентом повинні підтверджувати вік користувачів — для входу необхідно буде надати відповідні документи, а "самостійне зазначення віку" не вважатиметься надійним способом перевірки.