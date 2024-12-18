В Одесі майстриня манікюру "здала" свою клієнтку за створення контенту для OnlyFans

Як ідеться в матеріалах суду, поліцейським довелося ознайомитися з інтимними відео підозрюваної, щоб установити її причетність до виготовлення та розповсюдження порнографії.

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В Одесі майстриня манікюру повідомила правоохоронцям про свою клієнтку, яка під час розмови зізналася, що заробляє на життя створенням і продажем порновідео на платформах OnlyFans і PornHub. Про це йдеться в постанові Суворовського районного суду міста Одеси.

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Незаймана і побожна християнка за рік заробила на OnlyFans $43 млн

Правоохоронці отримали цю інформацію від Управління міграційної поліції, яке передало матеріали до Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1. На основі цієї інформації 17 вересня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про правопорушення за ч. 2 ст. 301 Кримінального кодексу України (виготовлення, збут і розповсюдження порнографічної продукції).

"Під час виконання вищевказаного доручення, отримано матеріали виконаного доручення співробітниками УМП ГУНП в Одеській області, згідно з якими встановлено, що під час моніторингу Інтернет-мережі, а саме Інтернет-платформи: OnlyFans і Pornohub було встановлено особу, яка за грошову винагороду займається виготовленням і збутом відео- та фотоматеріалів порнографічного характеру", — йдеться в повідомленні.

Підозрюваною виявилася мешканка Пересипського району Одеси. Поліцейські отримали дозвіл суду на обшук її квартири.

5 грудня 2024 року за адресою проживання підозрюваної був проведений санкціонований обшук, під час якого вилучили мобільний телефон iPhone 15 Pro із сім-картою. Це майно, на думку слідчих, може містити докази незаконної діяльності.

Суворовський райсуд задовольнив клопотання слідчих і наклав арешт на вилучене майно. У своєму рішенні суддя посилався на статті 170, 132 і 167 Кримінально-процесуального кодексу України, які передбачають арешт майна для забезпечення збереження доказів у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 301 КК України, підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років або обмеження волі, з конфіскацією засобів і матеріалів, що використовувалися для виготовлення порнографії.

Скільки заробляють моделі OnlyFans в Україні

Нагадаємо, за період з 2020 по 2022 рік понад 5000 осіб з України, які займаються публікацією контенту на Onlyfans, заробили 12 мільйонів доларів, але не сплатили податки державі.

При цьому модель OnlyFans з України сплатила рекордну суму податків — 13,2 млн грн. Представник профільного комітету ВР Данило Гетманцев радить усім творцям з OnlyFans в Україні задекларувати та сплатити відповідні податки на дохід фізосіб і військовий збір, адже інформація про такі дані є в Державної податкової служби.