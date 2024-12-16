"10 днів була буря на морі": митрополит УПЦ міг завадити висадці десанту РФ в Одесі, — Кіпер

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер не виключає, що російський ракетний удар по Спасо-Преображенському собору міг бути відповіддю на позицію митрополита щодо вторгнення РФ.

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Митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел у перші дні війни об’їздив узбережжя Чорного моря з іконою. Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер припускає, що саме це могло завадити російському десанту висадитися в місті. Про це він розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

За його словами, 84-річний на той час Агафангел, очільник Одеської єпархії, протягом дня, можливо, навіть цілої доби, їздив уздовж чорноморського узбережжя. Цей обряд відбувався саме тоді, коли російські війська розглядали можливість висадки десанту на півдні України.

"Ми точно знаємо, що 10 днів була буря сильна на Чорному морі, і десант (росіян. — Ред.) не зміг підійти до берегів саме Одещини", — розказав Кіпер.

Він додав, що навіть природа ніби нагадувала: "Україну чіпати не можна".

Кіпер також припустив, що російський ракетний удар по Спасо-Преображенському собору в Одесі міг бути актом помсти за проукраїнську позицію митрополита. Як стверджує очільник ОВА, з початком повномасштабного вторгнення Агафангел висловився на підтримку України. Він навіть заборонив згадувати у молитвах московського патріарха Кирила та президента РФ Володимира Путіна.

"Коли почалася війна, настоятель (Агафангел. — Ред.) виступив за Україну. І це припущення, але він тоді заборонив в молитві згадувати непотрібних нам людей — і Кирила, і Путіна. І один із варіантів, що це саме йому передали такі вітання (удар по собору. — Ред.)", — додав він.

Що відомо про митрополита Агафангела

Народився 2 вересня 1938 в селі Бурдино Тербунського району Липецької області Російської Федерації.

У 1958-1960 роках навчався у Київській духовній семінарії, у 1960-1962 — в Одеській духовній семінарії. У 1962 році вступив до Московської духовної семінарії.

З 1992 року — постійний член синоду УПЦ (МП).

У 2004 році під час Помаранчевої революції підтримував Віктора Януковича. У 2006-му та 2010 роках митрополит Агафангел очолював список "Партії регіонів" на виборах в Одеську обласну раду, двічі стававши її депутатом.

У липні 2009 року був призначений членом Міжсоборної присутності Російської православної церкви.

Нагадаємо, 23 липня 2023 року Росія випустила по Одесі 19 ракет різного виду. Серед них п'ять надзвукових "Оніксів", три крилаті ракети повітряного базування Х-22, чотири крилаті ракети "Калібр", п'ять "Іскандер-К", дві "Іскандер-М". Внаслідок атаки постраждали десятки будинків, дві пам'ятки архітектури, Також постраждав Спасо-Преображенський кафедральний собор.