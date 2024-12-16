"10 дней была буря на море": митрополит УПЦ мог помешать высадке десанта РФ в Одессе, — Кипер

Глава Одесской ОВА Олег Кипер не исключает, что российский ракетный удар по Спасо-Преображенскому собору мог быть ответом на позицию митрополита относительно вторжения РФ.

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Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в первые дни войны объезжал побережье Черного моря с иконой. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер предполагает, что именно это могло помешать российскому десанту высадиться в городе. Об этом он рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

По его словам, 84-летний в то время Агафангел, глава Одесской епархии, в течение дня, возможно, даже целых суток, ездил вдоль черноморского побережья. Этот обряд происходил именно тогда, когда российские войска рассматривали возможность высадки десанта на юге Украины.

"Мы точно знаем, что 10 дней была буря сильная на Черном море, и десант (россиян. — Ред.) не смог подойти к берегам именно Одесской области", — рассказал Кипер.

Он добавил, что даже природа будто напоминала: "Украину трогать нельзя".

Кипер также предположил, что российский ракетный удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе мог быть актом мести за проукраинскую позицию митрополита. Как утверждает глава ОВА, с началом полномасштабного вторжения Агафангел высказался в поддержку Украины. Он даже запретил упоминать в молитвах московского патриарха Кирилла и президента РФ Владимира Путина.

"Когда началась война, настоятель (Агафангел. — Ред.) выступил за Украину. И это предположение, но он тогда запретил в молитве упоминать ненужных нам людей — и Кирилла, и Путина. И один из вариантов, что это именно ему передали такие поздравления (удар по собору. — Ред.)", — добавил он.

Что известно о митрополите Агафангеле

Родился 2 сентября 1938 года в селе Бурдино Тербунского района Липецкой области Российской Федерации.

В 1958-1960 годах учился в Киевской духовной семинарии, в 1960-1962 — в Одесской духовной семинарии. В 1962 году поступил в Московскую духовную семинарию.

С 1992 года — постоянный член синода УПЦ (МП).

В 2004 году во время Оранжевой революции поддерживал Виктора Януковича. В 2006 и 2010 годах митрополит Агафангел возглавлял список "Партии регионов" на выборах в Одесский областной совет, дважды становясь его депутатом.

В июле 2009 года был назначен членом Межсоборного присутствия Русской православной церкви.

Напомним, 23 июля 2023 года Россия выпустила по Одессе 19 ракет различного вида. Среди них пять сверхзвуковых "Ониксов", три крылатые ракеты воздушного базирования Х-22, четыре крылатые ракеты "Калибр", пять "Искандер-К", две "Искандер-М". В результате атаки пострадали десятки домов, два памятника архитектуры, также пострадал Спасо-Преображенский кафедральный собор.