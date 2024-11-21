Шкільного вчителя фізкультури спіймали за переглядом фільму для дорослих (відео)

У цей час в класі був присутній принаймні один учень. Як довго педагог переглядав відвертий контент, наразі не відомо.

Вчителя фізкультури Макса Едвардса з Маямі (США) спіймали за переглядом фільму для дорослих. Після того, як про інцидент стало відомо, педагога відсторонили від виконання своїх обов'язків у школі до вияснення обставин справи. Про це пише видання Miami Herald.

Ролик надійшов до редакції газети пізно ввечері у вівторок, 19 листопада. На записі можна побачити, як чоловік сидить за вчительським столом у класі й переглядає порнографічний контент на комп'ютері. У цей час в класі був присутній принаймні один учень. Як довго вчитель фізкультури переглядав відвертий контент, наразі не відомо.

Того ж дня керівництво освітнього закладу намагалося зв'язатися з працівником задля з’ясування всіх обставин того, що сталося. У середу вранці, 20 листопада, було оголошено, що Макс Едвардс більше не приходить на роботу.

Вчитель дивиться фільм для дорослих Фото: TikTok

"Ця особа була відсторонена від роботи на території школи до завершення розслідування. Ми стурбовані цією ситуацією, але наразі не можемо надати жодних додаткових коментарів", — йдеться в заяві округу.

Наразі немає інформації щодо того, чи почне поліція проводити розслідування й висувати чоловікові якісь звинувачення.

Повідомляється, що Едвардс був одним з найуспішніших футбольних тренерів у Південній Флориді за останні роки. До роботи в середній школі, куди чоловік працевлаштувався на початку цього навчального року, він допоміг команді Miami Nortwestern Bulls отримати поспіль три чемпіонські титули в штаті Флорида (2017-2019 рр.). Окрім того, був частиною кількох команд як помічник тренера.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що австралійська авіакомпанія Qantas вибачилась перед пасажирами за інцидент під час рейсу з Сіднея в Токіо, коли на всіх екранах з’явився фільм "18+".

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