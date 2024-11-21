Шкільного вчителя фізкультури спіймали за переглядом фільму для дорослих (відео)
У цей час в класі був присутній принаймні один учень. Як довго педагог переглядав відвертий контент, наразі не відомо.
Вчителя фізкультури Макса Едвардса з Маямі (США) спіймали за переглядом фільму для дорослих. Після того, як про інцидент стало відомо, педагога відсторонили від виконання своїх обов'язків у школі до вияснення обставин справи. Про це пише видання Miami Herald.
Ролик надійшов до редакції газети пізно ввечері у вівторок, 19 листопада. На записі можна побачити, як чоловік сидить за вчительським столом у класі й переглядає порнографічний контент на комп'ютері. У цей час в класі був присутній принаймні один учень. Як довго вчитель фізкультури переглядав відвертий контент, наразі не відомо.
Того ж дня керівництво освітнього закладу намагалося зв'язатися з працівником задля з’ясування всіх обставин того, що сталося. У середу вранці, 20 листопада, було оголошено, що Макс Едвардс більше не приходить на роботу.
"Ця особа була відсторонена від роботи на території школи до завершення розслідування. Ми стурбовані цією ситуацією, але наразі не можемо надати жодних додаткових коментарів", — йдеться в заяві округу.
Наразі немає інформації щодо того, чи почне поліція проводити розслідування й висувати чоловікові якісь звинувачення.
Повідомляється, що Едвардс був одним з найуспішніших футбольних тренерів у Південній Флориді за останні роки. До роботи в середній школі, куди чоловік працевлаштувався на початку цього навчального року, він допоміг команді Miami Nortwestern Bulls отримати поспіль три чемпіонські титули в штаті Флорида (2017-2019 рр.). Окрім того, був частиною кількох команд як помічник тренера.
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