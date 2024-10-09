Не могли вимкнути: пасажирам літака протягом години показували фільм для дорослих

Представники авіакомпанії Qantas пообіцяли в майбутньому переглянути алгоритм відбору фільмів для публічного показу на борту.

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Австралійська авіакомпанія Qantas вибачилась перед пасажирами за інцидент під час рейсу з Сіднея в Токіо, коли на всіх екранах з’явився фільм "18+". Про це пише видання The New York Times.

Користувач Reddit, який назвався очевидцем події, розповідає, що фільм, який містить відверту сексуальну лексику та зображення, йшов майже годину, перш ніж втрутились члени екіпажу.

"Усім було дуже незручно, особливо сім'ям з дітьми на борту. Як це взагалі можливо для великої авіакомпанії?" — поцікавився користувач.

Пізніше з’явилась офіційна заява від Qantas, де йдеться про те, що екіпаж вибрав фільм на основі запиту від кількох пасажирів. Якщо вірити розповідям в інтернеті, йдеться про фільм 2023 року "Татусь" з Дакотою Джонсон та Шоном Пенном. У центрі сюжету балакучий таксист, який везе пасажирку з аеропорту Кеннеді до центру Мангеттена.

Представники авіакомпанії пообіцяли в майбутньому переглянути алгоритм відбору фільмів для публічного показу на борту Фото: Pixabay

Критики, які оцінювали стрічку, зазначають, що розмови пари стають дедалі інтимнішими, зокрема таксист ділиться анекдотом про свою першу дружину і думками про те, що саме одружені чоловіки хочуть від коханки. Рейтинг "R" ця картина отримала за оголену натуру, "барну лексику" та "коротке, але чітке" зображення чоловічих геніталій.

Представники авіакомпанії пообіцяли в майбутньому переглянути алгоритм відбору фільмів для публічного показу на борту.

"Цей фільм явно не підходив для показу протягом усього польоту. Ми щиро перепрошуємо за цей досвід", — заявив представник авіакомпанії, додавши, що бортпровідники обрали натомість сімейну стрічку, яку демонстрували до кінця польоту.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що майже 200 осіб на борту Boeing 737 довелось евакуювати в італійському аеропорту Бріндізі після того, як члени екіпажу помітили полум'я, що виривалося з двигуна.

До того ж повністю заповнений пасажирами літак easyJet, який мав здійснювати рейс із Лісабона до Манчестера, несподівано затримали. Пілот пояснив за допомогою інтеркому, що вирішив відкласти зліт, аби замовити їжу для свого екіпажу.