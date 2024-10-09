Не могли выключить: пассажирам самолета в течение часа показывали фильм для взрослых

Представители авиакомпании Qantas пообещали в будущем пересмотреть алгоритм отбора фильмов для публичного показа на борту.

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Австралийская авиакомпания Qantas извинилась перед пассажирами за инцидент во время рейса из Сиднея в Токио, когда на всех экранах появился фильм "18+". Об этом пишет издание The New York Times.

Пользователь Reddit, который назвался очевидцем происшествия, рассказывает, что фильм, который содержит откровенную сексуальную лексику и изображения, шел почти час, прежде чем вмешались члены экипажа.

"Всем было очень неудобно, особенно семьям с детьми на борту. Как это вообще возможно для большой авиакомпании?" — поинтересовался пользователь.

Позже появилось официальное заявление от Qantas, где говорится о том, что экипаж выбрал фильм на основе запроса от нескольких пассажиров. Если верить рассказам в интернете, речь идет о фильме 2023 года "Папаша" с Дакотой Джонсон и Шоном Пенном. В центре сюжета болтливый таксист, который везет пассажирку из аэропорта Кеннеди в центр Манхэттена.

Представители авиакомпании пообещали в будущем пересмотреть алгоритм отбора фильмов для публичного показа на борту Фото: Pixabay

Критики, которые оценивали киноленту, отмечают, что разговоры пары становятся все более интимными, в частности таксист делится анекдотом о своей первой жене и мыслями о том, что именно женатые мужчины хотят от любовницы. Рейтинг "R" эта картина получила за обнаженную натуру, "интимную лексику" и "короткое, но четкое" изображение мужских гениталий.

Представители авиакомпании пообещали в будущем пересмотреть алгоритм отбора фильмов для публичного показа на борту.

"Этот фильм явно не подходил для показа в течение всего полета. Мы искренне извиняемся за этот опыт", — заявил представитель авиакомпании, добавив, что бортпроводники выбрали взамен семейную ленту, которую демонстрировали до конца полета.

Напомним, ранее Фокус писал, что почти 200 человек на борту Boeing 737 пришлось эвакуировать в итальянском аэропорту Бриндизи после того, как члены экипажа заметили пламя, которое вырывалось из двигателя.

Кроме этого, полностью заполненный пассажирами самолет easyJet, который должен был совершать рейс из Лиссабона в Манчестер, неожиданно задержали. Пилот объяснил с помощью интеркома, что решил отложить взлет, чтобы заказать еду для своего экипажа.