Пассажирский самолет начал гореть на взлете: на борту было почти 200 человек (фото)

Рейс из Бриндизи в Турин, что в Италии, пришлось задержать после того, как члены экипажа заметили дым снаружи самолета.

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Почти 200 человек на борту Boeing 737 пришлось эвакуировать в итальянском аэропорту Бриндизи после того, как члены экипажа заметили пламя, вырывающейся из двигателя. Об этом пишет издание New York Post.

На кадрах, опубликованных в социальной сети X (бывший Twitter), можно увидеть, как пассажиры выходят из самолета, спускаясь с надувных горок.

"Рейс FR8826 из Бриндизи в Турин пришлось задержать сегодня утром после того, как экипаж заметил дым снаружи самолета. Пассажиры вернулись в терминал на автобусе", — говорится в сообщении авиакомпании Ryanair.

Людей на борту пришлось эвакуировать Фото: X/emilnivantha

Аэропорт Бриндизи, что в юго-восточном регионе Апулия (Италия), закрыли на некоторое время, но вскоре терминалы снова заработали.

Перевозчик заявил, что планирует использовать запасной самолет, чтобы таки доставить пассажиров в Турин.

"Обнаруженная во время взлета проблема требовала эвакуации пассажиров с помощью аварийных трапов. Все было проведено с максимальной безопасностью для пассажиров и экипажа", — заявили в аэропорту.

Аэропорт Бриндизи закрыли на некоторое время Фото: X/emilnivantha

Кстати, этот ужасный инцидент произошел через два дня после того, как шины другого самолета Ryanair взорвались во время посадки в Милане (Италия). Пассажиры чувствовали запах горелого, поскольку лайнер совершил жесткую посадку. К счастью, на борту никто не пострадал.

Напомним, ранее Фокус писал, что молодую пару, которая отличилась непристойным поведением на глазах у пассажиров самолета, признали виновной в нарушении общественного порядка.

К тому же полностью заполненный пассажирами самолет easyJet, который должен был совершать рейс из Лиссабона в Манчестер, неожиданно задержали. Пилот объяснил с помощью интеркома, что решил отложить взлет, чтобы заказать еду для своего экипажа.