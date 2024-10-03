Пасажирський літак почав палати на зльоті: на борту було майже 200 осіб (фото)

Рейс з Бріндізі до Турина, що в Італії, довелось затримати після того, як члени екіпажу помітили дим ззовні літака.

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Майже 200 осіб на борту Boeing 737 довелось евакуювати в італійському аеропорту Бріндізі після того, як члени екіпажу помітили полум'я, що виривалося з двигуна. Про це пише видання New York Post.

На кадрах, опублікованих в соціальній мережі X (колишній Twitter), можна побачити, як пасажири виходять з літака, спускаючись з надувних гірок.

"Рейс FR8826 з Бріндізі до Турина довелось затримати сьогодні вранці після того, як екіпаж помітив дим ззовні літака. Пасажири повернулися до термінала на автобусі", — йдеться в повідомленні авіакомпанії Ryanair.

Людей на борту довелось евакуювати Фото: X/emilnivantha

Аеропорт Бріндізі, що в південно-східному регіоні Апулія (Італія), закрили на деякий час, але невдовзі летовище знову запрацювало.

Перевізник заявив, що планує використати запасний літак, щоб таки доставити пасажирів до Турина.

"Виявлена під час зльоту проблема вимагала евакуації пасажирів через аварійні трапи. Усе було проведено з максимальною безпекою для пасажирів та екіпажу", — заявили в аеропорту.

Аеропорт Бріндізі закрили на деякий час Фото: X/emilnivantha

До речі, цей жахливий інцидент стався через два дні після того, як шини іншого літака Ryanair вибухнули під час посадки в Мілані (Італія). Пасажири відчували запах горілого, оскільки лайнер здійснив жорстку посадку. На щастя, на борту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що молоду пару, яка відзначилась непристойною поведінкою на очах у пасажирів літака, визнали винною у порушенні громадського порядку.

До того ж повністю заповнений пасажирами літак easyJet, який мав здійснювати рейс із Лісабона до Манчестера, несподівано затримали. Пілот пояснив за допомогою інтеркому, що вирішив відкласти зліт, аби замовити їжу для свого екіпажу.