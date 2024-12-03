Будинок з "Один вдома" продано: як культовий особняк змінився за 34 роки (фото)

Будинок було виставлено на продаж за 5,2 млн доларів. Новий власник провів ремонт, оформивши кімнати у світлих тонах із переважанням сірого, білого і сріблястого, що не особливо сподобалося шанувальникам фільму.

З настанням святкового сезону люди переглядають культовий фільм "Сам удома" 1990 року. Однак увага глядачів прикута не тільки до екрана, а й до реального будинку сім'ї МакКалістерів, розташованого в багатому районі Віннетка, штат Іллінойс (США). Нещодавно цей легендарний особняк було продано за значні 5,25 млн доларів. Про це пише Lad Bible.

Будинок, відомий за фільмом своїм затишним червоно-зеленим інтер'єром, був повністю перетворений. Тепер він являє собою сучасний простір, оформлений у світлих тонах з переважанням сірого, білого і сріблястого.

Кевін у будинку у фільмі "Сам удома" Фото: 20th Century Fox

Один із користувачів Reddit, який побачив фотографії нового інтер'єру, висловив своє розчарування.

"Хтось купив будинок з "Один вдома", перефарбував його в сірий, і я не розумію, як це не вважається злочином", — написав він.

Шанувальники назвали сучасний ремонт "похмурим" і "безликим" Фото: Redfin Новий власник провів ремонт, оформивши кімнати у світлих тонах Фото: Redfin

Інші шанувальники класичного декору погодилися, назвавши сучасний ремонт "похмурим" і "безликим". Однак знайшлися й ті, хто підтримав зміни, зазначивши, що дизайн, показаний у фільмі, був актуальним для 1990-х років і не підійшов би сучасній аудиторії.

Видання також зазначає, що більшість сцен, які глядачі асоціюють із реальною домівкою, насправді було знято на спеціально побудованих декораціях. Інтер'єри для фільму створювалися в імпровізованій студії, розташованій у будівлі покинутої школи.

Новий власник поки що залишається невідомим, а особняк продовжує привертати увагу як символ різдвяної ностальгії. Попри модернізацію, будинок з "Сам удома" залишається важливою частиною американської поп-культури й одним із найбільш упізнаваних об'єктів у кінематографічній історії.

Раніше Фокус повідомляв, що історичний будинок перетворив село на "парк розваг". Сім'я Паркера і Пассмор, яка купила готель за 1,2 млн фунтів, звинувачується в порушенні порядку через галасливі вечірки з джакузі.

Також стало відомо, що у "найсумнішого будинку" на скелі може з'явитися новий власник. Будівля стала відомою не тільки завдяки унікальному дизайну, натхненному маяком, а й через ланцюжок невдач, що переслідують її власника Едварда Шорта. Чоловік загруз у боргах і втратив дружину.