Дом из "Один дома" продан: как культовый особняк изменился за 34 года (фото)

Дом был выставлен на продажу за 5,2 млн долларов. Новый владелец провел ремонт, оформив комнаты в светлых тонах с преобладанием серого, белого и серебристого, что не особо понравилось поклонникам фильма.

С наступлением праздничного сезона люди пересматривают культовый фильм "Один дома" 1990 года. Однако внимание зрителей приковано не только к экрану, но и к реальному дому семьи МакКалистер, расположенного в богатом районе Виннетка, штат Иллинойс (США). Недавно этот легендарный особняк был продан за внушительные 5,25 млн долларов. Об этом пишет Lad Bible.

Дом, известный по фильму своим уютным красно-зеленым интерьером, был полностью преобразован. Теперь он представляет собой современное пространство, оформленное в светлых тонах с преобладанием серого, белого и серебристого.

Кевин в доме в фильме "Один дома" Фото: 20th Century Fox

Один из пользователей Reddit, увидевший фотографии нового интерьера, выразил свое разочарование.

"Кто-то купил дом из "Один дома", перекрасил его в серый, и я не понимаю, как это не считается преступлением", — написал он.

Поклонники назвали современный ремонт "унылым" и "безликим" Фото: Redfin Новый владелец провел ремонт, оформив комнаты в светлых тонах Фото: Redfin

Другие поклонники классического декора согласились, назвав современный ремонт "унылым" и "безликим". Однако нашлись и те, кто поддержал изменения, отметив, что дизайн, показанный в фильме, был актуален для 1990-х годов и не подошел бы современной аудитории.

Издание также отмечает, что большинство сцен, которые зрители ассоциируют с реальным домом, на самом деле были сняты на специально построенных декорациях. Интерьеры для фильма создавались в импровизированной студии, расположенной в здании заброшенной школы.

Новый владелец пока остается неизвестным, а особняк продолжает привлекать внимание как символ рождественской ностальгии. Несмотря на модернизацию, дом из "Один дома" остается важной частью американской поп-культуры и одним из самых узнаваемых объектов в кинематографической истории.

Ранее Фокус сообщал, что исторический дом превратил деревню в "парк развлечений". Семья Паркера и Пассмор, купившая отель за 1,2 млн фунтов, обвиняется в нарушении порядка из-за шумных вечеринок с джакузи.

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