Залужний зустрівся з представницею Amnesty International: говорили про "кривавий шлях", деталі

Російська доктрина ведення війни означає руйнування та виснаження, а Україні слід дотримуватись прав людини, пролунало під час розмови Валерія Залужного з представницею Amnesty International Веронікою Велч.

Шлях України до перемоги буде важким та "кривавим", оскільки РФ продовжує застосовувати тактику знищення будь-якого спротиву на своєму шляху. Водночас українцям слід пам'ятати про дотримання міжнародного права. Про російсько-українську війну і про шлях до перемоги директорка Amnesty International Україна Вероніка Велч говорила з послом України у Великій Британії Валерієм Залужним. Про лаконічні деталі розмови Велч 3 грудня написала на сторінці Facebook.

Вероніка Велч повідомила, що мала робочу зустріч у Лондоні з послом України у Великій Британії та екскомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Представниця Amnesty International не деталізувала розмову, але загалом перелічила теми, які обговорили. Серед них — російська військова доктрина "сокрушение и измор" ("руйнування та виснаження" — укр.) та питання перемоги України у війні, шлях до якої може бути "кривавим".

"Звісно, важкий і кривавий шлях до перемоги. Маємо триматися купи", — підсумувала Велч.

Вел про зустріч з Валерієм Залужним Фото: Скриншот

Валерій Залужний та зустріч з Велч

На сторінці Facebook Валерія Залужного не згадується про зустріч з Веронікою Велч. На порталі та сторінці Facebook Amnesty International Україна немає публікацій щодо візиту Велч в Лондон та щодо закидів про протипіхотні міни. Також немає нових протестів центрального офісу.

Вероніка Велч — директорка Amnesty International Україна, дружина кінорежисера Олега Сенцова. На сторінці Facebook 21 листопада Велч прокоментувала заяву центрального офісу Amnesty International щодо надання Україні протипіхотних мін зі складів Пентагона. З її слів, міжнародна організація загалом стурбована "зниженням гуманітарної планки", яка відбувається за час президентства Джо Байдена. Саме з цих загальних міркувань і з'явився протест, який, як вона запевняє, немає ніякого стосунку до українців. Зі свого боку Велч пояснила, що ось так виглядає "безлике міжнародне право". Втім, не ясно, чи розмова із Залужним стосувалась питання мін та протестів гуманітарних активістів.

Велч — про гуманітарну проблему з протипіхотними мінами Фото: Скриншот

Зазначимо, 3 грудня Пентагон повідомив про надання Україні нового пакета військової допомоги. У переліку, зокрема, є партія протипіхотних мін, оснащених системою самоліквідації. Про розмір партії інформації немає.

Нагадуємо, у жовтні 2024 року видання The Time написало, що у Великій Британії обговорюють можливість надсилання військ в Україну. У листопаді аналогічне повідомлення надійшло від Франції, втім, рішення ще не ухвалено. 2 грудня Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц раптово прибув у Київ: Фокус писав про деталі зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.