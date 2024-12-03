США оголосили про новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли протипіхотні міни

За словами експертів, йдеться про систему дистанційного мінування ADAM, яка має опцію самоліквідації з плином часу. Ця зброя покликана уповільнити просування піхоти ЗС РФ.

Сполучені Штати мають намір передати Україні черговий пакет озброєнь на 725 млн доларів, який був анонсований президентом Джо Байденом 26 вересня. У пресрелізі Міноборони США від 2 грудня йдеться про те, що надана допомога поставить Київ "у максимально сильну позицію".

Пакет надається в межах "президентських повноважень зі скорочення озброєнь" (PDA) і надходить безпосередньо зі складів Пентагону, що дає змогу задовольняти нагальні потреби.

До нового пакета допомоги увійшли:

боєприпаси для ЗРК NASAMS;

ПЗРК FIM-92 Stinger;

боєприпаси для незазначених систем боротьби з БПЛА;

боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

105-мм і 155-мм артилерійські снаряди;

незазначені БПЛА;

протитанкові керовані ракети TOW;

протипіхотні міни із системою самоліквідації;

ПТРК FGM-148 Javelin і гранатомети AT4;

стрілецька зброя і боєприпаси;

засоби хімічного, біологічного, радіологічного, радіологічного, ядерного захисту;

запчастини та різне допоміжне обладнання.

З урахуванням цього пакета з 24 лютого 2022 року США виділили близько 61,4 млрд доларів на допомогу Україні у сфері безпеки.

Протипіхотні міни

Окремо необхідно відзначити постачання наземних протипіхотних мін (non-persistent land mines). Як пояснили оглядачі Defense Express, згідно з нормативними документами Пентагону, під цим терміном маються на увазі міни з механізмом самоліквідації. Ця технологія покликана мінімізувати ризики для цивільного населення.

У Міноборони США не уточнили, про які саме міни йдеться, проте експерти припускають, що Сили оборони отримають системи дистанційного мінування ADAM.

Якщо коротко, то зброя являє собою 155-мм боєприпас, який оснащений протипіхотними мінами M67 (з 4 годинами самоліквідації) або M72 (48 годин самоліквідації).

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Один снаряд здатний покривати до 600 метрів площі, а дальність стрільби досягає 17,6 км, що робить її вкрай ефективною проти сил, що наступають. Водночас фахівці наголосили, що навіть якщо міна не спрацює, джерела живлення детонатора розряджаються через 14 днів.

Щодо ефективності цього виду озброєння, то американські військові вважають, що надання протипіхотних мін стане одним із найважливіших кроків, який посприяє боротьбі з "м'ясними" штурмами росіян.

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