США объявили о новом пакете помощи Украине, в который вошли противопехотные мины

По словам экспертов, речь идет о системе дистанционного минирования ADAM, которая имеет опцию самоликвидации с течением времени. Данное оружие призвано замедлить продвижение пехоты ВС РФ.

Соединенные Штаты намерены передать Украине очередной пакет вооружений на 725 млн долларов, который был анонсирован президентом Джо Байденом 26 сентября. В пресс-релизе Минобороны США от 2 декабря говорится, что предоставляемая помощь поставит Киев "в максимально сильную позицию".

Пакет предоставляется в рамках "президентских полномочий по сокращению вооружений" (PDA) и поступает напрямую со складов Пентагона, что позволяет удовлетворять насущные потребности.

В новый пакет помощи вошли:

боеприпасы для ЗРК NASAMS;

ПЗРК FIM-92 Stinger;

боеприпасы для неуказанных систем борьбы с БПЛА;

боеприпасы для РСЗО HIMARS;

105-мм и 155-мм артиллерийские снаряды;

неуказанные БПЛА;

противотанковые управляемые ракеты TOW;

противопехотные мины с системой самоликвидации;

ПТРК FGM-148 Javelin и гранатометы AT4;

стрелковое оружие и боеприпасы;

средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;

запчасти и различное вспомогательное оборудование.

С учетом данного пакета с 24 февраля 2022 года США выделили около 61,4 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности.

Противопехотные мины

Отдельно необходимо отметить поставку наземных противопехотных мин (non-persistent land mines). Как пояснили обозреватели Defense Express, согласно нормативным документам Пентагона, под этим термином подразумеваются мины с механизмом самоликвидации. Данная технология призвана минимизировать риски для гражданского населения.

В Минобороны США не уточнили, о каких именно минах идет речь, однако эксперты предполагают, что Силы обороны получат системы дистанционного минирования ADAM.

Если кратко, то оружие представляет собой 155-мм боеприпас, который оснащен противопехотными минами M67 (с 4 часами самоликвидации) или M72 (48 часов самоликвидации).

Фото: Открытые источники

Один снаряд способен покрывать до 600 метров площади, а дальность стрельбы достигает 17,6 км, что делает ее крайне эффективной против наступающих сил. При этом специалисты подчеркнули, что даже если мина не сработает, источники питания детонатора разряжаются через 14 дней.

Что касается эффективности данного вида вооружения, то американские военные считают, предоставление противопехотных мин станет одним из самых важных шагов, который поспособствует борьбе с "мясными" штурмам россиян.

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