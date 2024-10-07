Может помочь Украине: в США создали систему обнаружения мин, оснащенную ИИ

По данным ООН, благодаря искусственному интеллекту можно разминировать территории быстрее и с меньшим риском для людей.

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Команда студентов и преподавателей Университета Карнеги-Меллона разработала систему выявления мин RELand, которая использует искусственный интеллект (ИИ) для анализа данных о минных загрязнениях. Об этом пишет NV

Сообщается, что RELand является инновационным инструментом, помогающим гуманитарным организациям точнее выявлять места расположения мин. Пазработку системы возглавил аспирант Матео Дульсе Рубио, который вырос в Колумбии, где ежедневно слышал новости о жертвах наземных мин.

По словам представителя ООН Рори Коллинза, встроенный в RELand искусственный интеллект делает процесс разминирования быстрее и безопаснее. Система использует машинное обучение, географическую информацию и социально-демографические данные, чтобы точно прогнозировать риски минного загрязнения.

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Новую разработку уже протестировали на территории Колумбии в сотрудничестве со Службой ООН по разминированию (ЮНМАС) и гуманитарными организациями. В ходе испытаний RELand смогла выявить минную угрозу на нескольких участках. Система также указала на места с низким риском угрозы, где в последствии не оказалось мин.

Как отмечают в издании, разработчики продолжают совершенствовать RELand. В их планах начать применение разработки в других странах, где есть проблемы с минированием территорий. В частности, речь идет об Украине и Афганистане.

Напомним, Литва и Швеция согласились выделить 22 миллиона евро на закупку пикапов и грузовиков, которые помогут разминировать территорию Украины.

Также сообщалось, что украинская компания "А3Tech-Украина" из Хмельницкой области получила сертификат соответствия для хорватской тяжелой машины для разминирования MV-10.