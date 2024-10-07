Може допомогти Україні: у США створили систему виявлення мін, оснащену ШІ

За даними ООН, завдяки штучному інтелекту можна розміновувати території швидше і з меншим ризиком для людей.

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Команда студентів і викладачів Університету Карнегі-Меллона розробила систему виявлення мін RELand, яка використовує штучний інтелект (ШІ) для аналізу даних про мінні забруднення. Про це пише NV

Повідомляється, що RELand є інноваційним інструментом, що допомагає гуманітарним організаціям точніше виявляти місця розташування мін. Розробку системи очолив аспірант Матео Дульсе Рубіо, який виріс у Колумбії, де щодня чув новини про жертви наземних мін.

За словами представника ООН Рорі Коллінза, вбудований у RELand штучний інтелект робить процес розмінування швидшим і безпечнішим. Система використовує машинне навчання, географічну інформацію та соціально-демографічні дані, щоб точно прогнозувати ризики мінного забруднення.

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Нову розробку вже протестували на території Колумбії у співпраці зі Службою ООН з розмінування (ЮНМАС) і гуманітарними організаціями. Під час випробувань RELand змогла виявити мінну загрозу на кількох ділянках. Система також вказала на місця з низьким ризиком загрози, де надалі не виявилося мін.

Як зазначають у виданні, розробники продовжують удосконалювати RELand. У їхніх планах почати застосування розробки в інших країнах, де є проблеми з мінуванням територій. Зокрема, йдеться про Україну та Афганістан.

Нагадаємо, Литва і Швеція погодилися виділити 22 мільйони євро на закупівлю пікапів і вантажівок, які допоможуть розмінувати територію України.

Також повідомлялося, що українська компанія "А3Tech-Україна" з Хмельницької області отримала сертифікат відповідності для хорватської важкої машини для розмінування MV-10.