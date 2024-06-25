Сапери отримали першу машину для розмінування MV-10, виготовлену в Україні, — Мінекономіки

Компанія з Шепетівки відправила фіхівцям з протимінної діяльності першу машину MV-10. Загалом в Україні можуть збирати до 60 таких "тральщиків" на рік.

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Українська компанія "А3Tech-Україна" з Хмельниччини отримала сертифікат відповідності для хорватської важкої машини для розмінування MV-10. Про це повідомили у Мінекономіки.

Українські сапери вже отримали перший екземпляр, виготовлений за кошти, зібрані в рамках ініціативи UNITED24. Підприємство наразі має замовлення на виробництво восьми таких машин.

A3tech виготовляє до 40% компонентів до робочого органу MV-10 і до кінця року планує збільшити цей показник до 100%. Окрім того, до роботи над цими машинами на субпідряді залучено ще два українські підприємства, які виготовляють частину комплектуючих до машин та тралів для їхнього перевезення.

Загалом A3tech має спроможність в рік виготовляти до 60 машин MV-10.

На даний час в Україні працює 17 важких машин розмінування MV-10, які використовуються, переважно, у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

Станом на кінець травня з їх допомогою було очищено 850 гектарів землі і знищено понад 4 500 мін, касетних боєприпасів та інших видів вибухонебезпечних предметів.

DOK-ING MV-10 – важка машина для розмінування з подвійним робочим комплектом: ланцюговим механізмом та фрезою. Машина витримує вибух протитанкової міни. Використовується для очищення територій від різних типів вибухонебезпечних предметів. MV-10 здатна очищувати до 3000 м2 площі за годину. Може працювати як на рівнинній поверхні, так і на схилах.

Технічні характеристики DOK-ING MV-10:

довжина 7280 мм;

ширина 2970 мм;

висота 2130 мм;

вага близько 20950 кг;

двигун Caterpillar C18 потужністю 570,5 кВт/766 к. с.;

швидкість 7 км/год транспортна і 0,5 — 3 км/год робоча.

Нагадаємо, на початку квітня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначав, що загалом у ДСНС, нацполіції та нацгвардії налічується близько 2 тисяч саперів. За два роки повномасштабного вторгнення фахівці утилізували понад 780 тисяч вибухонебезпечних предметів, проте під час цих дій загинув 21 працівник ДСНС, а 87 отримали поранення.

Заступник Міністра оборони України Юрій Джигир 9 квітня розповідав, що на звільнених територіях в Україні забруднені снарядами та мінами до 2 млн га полів, а на тимчасово окупованій території під загрозою перебувають 6 млн га землі.