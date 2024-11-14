"Мені самотньо": пенсіонер два місяці відвідує паб через зламаний телевізор (фото)

За словами Джозефа Лафферті, ще у вересні в будинку згоріла антена і всі квартири залишилися без телебачення. Через 10 тижнів проблема не була вирішена, що сердить самотнього пенсіонера.

Самотній чоловік був змушений почати ходити регулярно в паб, а причиною тому стала поломка телевізора. Пенсіонер зізнається, що у нього не було іншого вибору, пише Daily Star.

Мова про 78-річного Джозефа Лафферті з британського Ліверпуля. Чоловік зізнається, що опинився на межі нервового зриву, після того як його телевізор перестав працювати на цілих десять тижнів. Сусіди зіткнулися з такою самою проблемою і виявилося, що річ в антені, яка вийшла з ладу.

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Усі 18 квартир будинку з вересня опинилися в телевізійній "чорній дірі", адже антена згоріла. Власники будівлі звернулися до компанії Your Housing Group, але проблема не вирішилася і мешканцям принесли вибачення.

"У мене сучасний телевізор, але нічого не працює, ми просто хочемо, щоб його полагодили. У мене є одна з тих кімнатних антен, але вона не працює. Радіо теж перестало працювати, тому мені доводиться сидіти ось тут [вказує на своє ліжко] і читати", — розповів Джозеф Лафферті.

Пенсіонер був на межі нервового зриву через поломку телевізора Фото: Daily Star

Втрата телевізора стала для жителя Ліверпуля справжнім випробуванням. За 14 років він уперше зіткнувся з таким явищем і почувається несолодко, адже проживає сам.

У зв'язку з цим він змушений постійно ходити в паб, де дивився телевізор, поки вдома не було чим зайнятися.

"Я вдома один, і мені самотньо без телевізора. Неприємно сидіти тут без телевізора, без нічого. Я на межі нервового зриву, вже десять тижнів так, це жахливо", — продовжив Джозеф Лафферті.

Представники компанії зі свого боку заявили, що їм шкода, що проблема зачепила мешканців будинку після проведення певних робіт на даху.

"Наші інспектори побували на місці, тож було отримано дозвіл на проведення робіт із модернізації, які мають розпочатися до кінця листопада. Ми також зв'язалися з усіма сімома постраждалими клієнтами і запропонували їм тимчасове рішення. Ми продовжуватимемо підтримувати всіх мешканців цього будинку доти, доки проблему не буде розв'язано", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 липня повідомлялося, що принца Вільяма і Кейт Міддлтон розкритикували через телевізор, адже він був не "королівського розміру". Колумністка Керолайн Буллок нагадала читачам, що величезний телевізор — не показник статусу та становища в суспільстві.