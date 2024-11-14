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МирФан

"Мне одиноко": пенсионер два месяца посещает паб из-за сломанного телевизора (фото)

Джозеф Лафферти
Фото: Daily Star | Мужчина был вынужден ходить в паб 10 недель из-за сломанного телевизора

По словам Джозефа Лафферти, еще в сентябре в доме сгорела антенна и все квартиры остались без телевидения. Спустя 10 недель проблема не была решена, что злит одинокого пенсионера.

Одинокий мужчина был вынужден начать ходить регулярно в паб и причиной тому стала поломка телевизора. Пенсионер признается, что у него не было другого выбора, пишет Daily Star.

Речь про 78-летнего Джозефа Лафферти из британского Ливерпуля. Мужчина признается, что оказался на грани нервного срыва, после того как его телевизор перестал работать на целых десять недель. Соседи столкнулись с такой же проблемой и оказалось, что речь в антенне, которая вышла из строя.

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Все 18 квартир дома с сентября оказались в телевизионной "черной дыре", ведь антенна сгорела. Владельцы здания обратились в компанию Your Housing Group, но проблема не решилась и жильцам принесли извинения.

"У меня современный телевизор, но ничего не работает, мы просто хотим, чтобы его починили. У меня есть одна из тех комнатных антенн, но она не работает. Радио тоже перестало работать, поэтому мне приходится сидеть вот здесь [указывает на свою кровать] и читать", — рассказал Джозеф Лафферти.

Поломка телевизора Fullscreen
Пенсионер был на грани нервного срыва из-за поломки телевизора
Фото: Daily Star

Потеря телевизора стала для жителя Ливерпуля настоящим испытанием. За 14 лет он впервые столкнулся с подобным явлением и чувствует себя несладко, ведь проживает один.

В связи с этим он вынужден постоянно ходить в паб, где смотрел телевизор, пока дома было нечем заняться.

"Я дома один, и мне одиноко без телевизора. Неприятно сидеть здесь без телевизора, без ничего. Я на грани нервного срыва, уже десять недель так, это ужасно", — продолжил Джозеф Лафферти.

Представители компании в свою очередь заявили, что им жаль, что проблема затронула жильцов дома после проведения определенных работ на крыше.

"Наши инспекторы побывали на месте, и было получено разрешение на проведение работ по модернизации, которые должны начаться до конца ноября. Мы также связались со всеми семью пострадавшими клиентами и предложили им временное решение. Мы будем продолжать поддерживать всех жителей этого дома до тех пор, пока проблема не будет решена", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 июля сообщалось, что принца Уильяма и Кейт Миддлтон раскритиковали из-за телевизора, ведь он был не "королевского размера". Колумнист Кэролайн Буллок напомнила читателям, что огромный телевизор – не показатель статуса и положения в обществе.