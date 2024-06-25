Саперы получили первую машину для разминирования MV-10, изготовленную в Украине, — Минэкономики

Компания из Шепетовки отправила специалистам по противоминной деятельности первую машину MV-10. Всего в Украине могут собирать до 60 таких "тральщиков" в год.

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Украинская компания "А3Tech-Украина" из Хмельницкой области получила сертификат соответствия для хорватской тяжелой машины для разминирования MV-10. Об этом сообщили в Минэкономики.

Украинские саперы уже получили первый экземпляр, изготовленный за средства, собранные в рамках инициативы UNITED24. Предприятие сейчас имеет заказ на производство восьми таких машин.

A3tech производит до 40% компонентов к рабочему органу MV-10 и до конца года планирует увеличить этот показатель до 100%. Кроме того, к работе над этими машинами на субподряде привлечены еще два украинских предприятия, которые изготавливают часть комплектующих к машинам и тралов для их перевозки.

Всего A3tech имеет возможность в год производить до 60 машин MV-10.

В настоящее время в Украине работает 17 тяжелых машин разминирования MV-10, которые используются преимущественно в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.

По состоянию на конец мая с их помощью было очищено 850 гектаров земли и уничтожено более 4 500 мин, кассетных боеприпасов и других видов взрывоопасных предметов.

DOK-ING MV-10 — тяжелая машина для разминирования с двойным рабочим комплектом: цепным механизмом и фрезой. Машина выдерживает взрыв противотанковой мины. Используется для очистки территорий от различных типов взрывоопасных предметов. MV-10 способна очищать до 3000 м2 площади за час. Может работать как на равнинной поверхности, так и на склонах.

Технические характеристики DOK-ING MV-10:

длина 7280 мм;

ширина 2970 мм;

высота 2130 мм;

вес около 20950 кг;

двигатель Caterpillar C18 мощностью 570,5 кВт/766 л.с.;

скорость 7 км/ч транспортная и 0,5 — 3 км/ч рабочая.

Напомним, в начале апреля министр внутренних дел Игорь Клименко отмечал, что всего в ГСЧС, нацполиции и нацгвардии насчитывается около 2 тысяч саперов. За два года полномасштабного вторжения специалисты утилизировали более 780 тысяч взрывоопасных предметов, однако во время этих действий погиб 21 работник ГСЧС, а 87 получили ранения.

Заместитель Министра обороны Украины Юрий Джигир 9 апреля рассказывал, что на освобожденных территориях в Украине загрязнены снарядами и минами до 2 млн га полей, а на временно оккупированной территории под угрозой находятся 6 млн га земли.