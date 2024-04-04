Почти 25% территории Украины заминировано: глава МВД назвал опасные регионы

Министр Игорь Клименко подчеркнул, что о полном гуманитарном разминировании не может даже идти речь, поскольку для этого нужно полное завершение боевых действий.

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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал в международный день просвещения по вопросам минной безопасности о том, каким образом сегодня происходит разминирование освобожденных территорий и сколько еще времени понадобится, чтобы очистить Украину от последствий российской агрессии. На эти и многие другие вопросы глава ведомства ответил 4 апреля в интервью информагентству "Интерфакс-Украина".

Ключевой вопрос — когда

Наиболее непрогнозируемый вопрос, по словам Клименко, это срок, который нужен для ликвидации последствий действия российских оккупантов по заминированию украинских земель.

"Сложный вопрос, потому что пока продолжаются боевые действия, это спрогнозировать невозможно. Особенно в прифронтовых регионах. Вот очистим мы какой-то населенный пункт, определим его безопасным, а потом снова обстрел. И все начинаем сначала. Поэтому здесь много условностей сейчас", — уточнил министр.

Клименко пояснил, что масштабы заминирования зависят от периода, в течение которого длилась оккупация. И добавил, что меры по стабилизации на деоккупированных территориях как раз и начинаются с разминирования, чтобы туда могли вернуться население, органы власти, предприятия, в том числе аграрные производства.

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Министр пояснил, что разминирование — это процесс, который предполагает в целом три этапа: боевое, оперативное и гуманитарное.

"На боевом этапе территорию разминируют военные, продвигаясь по фронту. На оперативном — полицейские и спасатели, когда проводят стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях. Гуманитарное разминирование — это уже полная глубокая очистка как земли, так и акваторий от взрывоопасных предметов", — уточнил Клименко.

Однако сразу подчеркнул, что о полном гуманитарном разминировании не может даже идти речь, поскольку для этого нужно полное завершение боевых действий на территории страны.

Поэтому, по словам министра, сейчас срочно готовится Государственный реестр территорий, загрязненных взрывоопасными предметами. Отвечает за этот документ Госслужба по чрезвычайным ситуациям, куда МВД тоже передает информацию. Однако, по мнению главы МВД, вся информация, которая аккумулируется в этом реестре, должна еще и верифицироваться Центром гуманитарного разминирования под кураторством Министерства экономики.

Кто и как обеспечивает разминирование

Сейчас ГСЧС ежедневно проводит разминирование с помощью почти 400 единиц разнообразной техники.

"С завершением зимы и стабилизацией погоды возобновили работу машин механизированного разминирования. Таких в наличии 37. Я уже не раз приводил пример их эффективности. Что один день работы такой машины равен 100 дням работы вручную. Это сухая статистика", — подчеркнул Клименко.

И добавил, что довольно много помогают в этом деле международные союзники и партнеры, в частности Япония, которая передает Украине специальное оборудование, спецтранспорт и спецэкипировку. Однако ключевым министр назвал обучение украинских пиротехников, обмен опытом со специалистами из других стран. Он подчеркнул, что полагаться только на технику невозможно, поэтому после машин территории обходят саперы, от профессионального уровня которых зависит довольно много, потому что права на ошибку у них нет.

"Объективно специалистов-взрывотехников не хватает. В структуре МВД около 2 тысяч саперов. Это и в ГСЧС, и в Нацполиции и Национальной гвардии. Планируем увеличить их количество до 2800. Но это же не просто научить кого-то разминировать. Их нужно качественно готовить, экипировать и координировать. Это системная работа", — уточнил Клименко.

Он отметил, что за два года полномасштабного вторжения специалисты утилизировали более 780 тысяч взрывоопасных предметов, однако во время этих действий погибли 21 работник ГСЧС, а 87 получили ранения. Поэтому, как подчеркнул руководитель ведомства, используем в этом деле как можно шире новейшие технологии, в частности дроны, космические снимки и т. п.

Насколько правильно ведет себя население

Отдельно министр обратил внимание на то, что на минах довольно часто гибнут украинские аграрии, которые пытаются обрабатывать свои земли, не дождавшись разрешения соответствующих служб. Кроме того, по словам Клименко, удивляют и легкомысленные люди, которые игнорируют запрет ходить в лес, за грибами, купаться в водоемах или рыбачить.

"Есть и такие, которых сгубило любопытство. Они находят мину или какой-то боеприпас и пытаются его разобрать прямо на месте или несут домой. Зачем — вопрос открытый. Но за это непонятное любопытство люди платятся как здоровьем, так и жизнью", — констатирует министр.

Особенно акцентировал Клименко на обучении детей безопасной грамотности, в том числе в вопросе обращения с минами, которые имеют вид детских игрушек, сделаны как ловушки и др. Сейчас МВД развернуло вместе со всемирной детской организацией UNICEF мобильные классы безопасности.

"Это такие специализированные автомобили, оснащенные интересным визуалом об основных правилах безопасности. Полицейские и спасатели проводят занятия для детей, рассказывают не только о минной безопасности, но и о буллинге, домашнем насилии, правилах дорожного движения и т. п. Уже работает 15 таких мобильных классов. Более 55 тысяч детей посетили эти занятия. Кроме мобильных, есть еще и стационарные классы", — рассказал Клименко.

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Напомним, Фокус писал, что соответствующие службы уже сейчас занимаются разминированием Черного моря, поэтому примерно можно сказать, через сколько лет в нем можно будет купаться.