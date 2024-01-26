Разминировать Черное море. Через сколько лет можно будет купаться без риска

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Румыния, Турция и Болгария 11 января 2024 года подписали соглашение о создании Военно-морской группы по противоминным мероприятиям в Черном море — MCM Black Sea. Функционирование такой военно-морской группы позволит значительно уменьшить уровень угроз в черноморской акватории, связанных с хаотичным минированием РФ. Это очень важное решение для Украины, и это инициатива, к которой мы будем стремиться присоединиться.

Проблема разминирования Черного моря является чрезвычайно актуальной для Украины, поскольку именно морским путем осуществляется наиболее выгодный вариант экспорта нашей продукции. Россия, понимая все значение морского экспорта для нашей страны, всячески пыталась разрушить эти пути. Но, как отметил Президент Украины Владимир Зеленский, "мы смогли обеспечить такую защиту западной части Черного моря, которая сейчас позволяет работать нашим морским экспортным коридорам".

На сегодня мы имеем достаточно оптимистичную картину. Под защитой Вооруженных сил Украины через черноморские порты уже прошли более 500 судов, которые доставили в 24 страны мира 15 млн. тонн грузов. При этом, в декабре прошлого года наш морской экспорт вырос на 30% по сравнению с ноябрем. Однако минная угроза из-за попыток России если не заблокировать черноморские коридоры, то по крайней мере, причинить им максимальный вред, остается.

Справиться в одиночку с этой проблемой не способна ни одна страна региона, и Украина не является включением в этом плане. Для понимания масштаба проблемы просто напомню, что для разминирования Черного моря после Второй мировой войны понадобилось около 20 лет. Именно поэтому мы должны поблагодарить наших партнеров в лице Румынии, Турции и Болгарии за инициативу, которая способна создать и поддерживать зону безопасности для торговых судов в черноморской акватории.

Из той информации, которая доступна в настоящее время, к операции будут привлечены корабли разминирования, патрульные корабли, вертолеты и беспилотники и тому подобное. Ожидается, что Турция будет играть наибольшую роль, поскольку она имеет больше всего кораблей, способных выполнять операции по разминированию. Румыния примет участие с кораблями для разминирования, вертолетами, беспилотниками и водолазами. Болгария, насколько известно, имеет три модернизированных корабля — минные охотники.

В Черном море продолжается разминирование Фото: Deutsche Welle

Поскольку соглашение было достигнуто между странами-членами НАТО (хотя, как сообщалось, работы по разминированию не будут считаться операцией Альянса), то об участии Украины в нем речь не шла. Однако накануне подписания соглашения министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску сделала важное заявление, в котором, в частности, отметила, что хотя первый этап проекта является "трехсторонним", он открыт для участия других партнеров. Для этого потребуется единодушное согласие трех стран-подписантов.

Наши военные прогнозируют, что разминирование Черного моря будет проходить в три этапа. Первый — предусматривает непосредственную борьбу с минами, которая осуществляется прямо сейчас, пока идет полномасштабная война. На втором ожидается, что Румыния, Турция и Болгария объединятся в тактическую группу для борьбы с дрейфующими минами. Тогда как на третьем этапе будет осуществлена полномасштабная противоминная операция, которая начнется сразу же после победы Украины и поэтому вполне допускает приобщение к трехсторонней инициативе нашей страны. При этом присутствие наших представителей в Военно-морской группе по противоминным мероприятиям для осуществления координации усилий возможно уже на первых двух этапах.

В целом, инициатива MCM Black Sea будет способствовать безопасности судоходства в Черном море, в том числе для судов, перевозящих наши экспортные товары. Поэтому экономическое значение для Украины этой инициативы трудно переоценить. Поэтому — спасибо, Румыния. Спасибо, Турция. Спасибо, Болгария. Спасибо "всем в мире, кто помогает нашему государству", как говорит наш Президент.

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