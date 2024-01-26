Розмінувати Чорне море. Через скільки років можна буде купатися без ризику

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Румунія, Туреччина та Болгарія 11 січня 2024 року підписали угоду про створення Військово-морської групи з протимінних заходів у Чорному морі — MCM Black Sea. Функціонування такої військово-морської групи дозволить значно зменшити рівень загроз в чорноморської акваторії, пов’язаних з хаотичним мінуванням РФ. Це дуже важливе рішення для України, і це ініціатива, до якої ми будемо прагнути приєднатися.

Проблема розмінування Чорного моря є надзвичайно актуальною для України, бо саме морським шляхом здійснюється найбільш вигідний варіант експорту нашої продукції. Росія, розуміючи всю вагу морського експорту для нашої країни, всіляко намагалася зруйнувати ці шляхи. Але, як зауважив Президент України Володимир Зеленський, "ми змогли забезпечити такий захист західній частині Чорного моря, який зараз дає змогу працювати нашим морським експортним коридорам".

На сьогодні ми маємо достатньо оптимістичну картину. Під захистом Збройних сил України через чорноморські порти вже пройшли понад 500 суден, які доставили у 24 країни світу 15 млн тонн вантажів. При цьому, у грудні минулого року наш морський експорт зріс на 30% порівняно з листопадом. Однак мінна загроза через намагання Росії якщо не заблокувати чорноморські коридори, то принаймні, заподіяти їм максимальну шкоду, залишається.

Впоратися самотужки з цією проблемою не здатна жодна країна регіону, і Україна не є виключенням в цьому плані. Для розуміння масштабу проблеми просто нагадаю, що для розмінування Чорного моря після Другої світової війни знадобилося близько 20 років. Саме тому ми маємо подякувати нашим партнерам в обличчі Румунії, Туреччини та Болгарії за ініціативу, яка здатна створити та підтримувати зону безпеки для торговельних судів в чорноморській акваторії.

З тієї інформації, що доступна на цей час, до операції будуть залучені кораблі розмінування, патрульні кораблі, гелікоптери і безпілотники тощо. Очікується, що Туреччина відіграватиме найбільшу роль, оскільки вона має найбільше кораблів, здатних виконувати операції з розмінування. Румунія візьме участь із кораблями для розмінування, гелікоптерами, безпілотниками і водолазами. Болгарія, наскільки відомо, має три модернізовані кораблі – мінні мисливці.

У Чорному морі триває розмінування Фото: Deutsche Welle

Оскільки угода була досягнута між країнами-членами НАТО (хоча, як повідомлялося, роботи по розмінуванню не вважатимуться операцією Альянсу), то про участь України у ній не йшлося. Однак напередодні підписання угоди міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску зробила важливу заяву, в якій, зокрема, зазначила, що хоча перший етап проєкту є "тристороннім", він відкритий для участі інших партнерів. Для цього буде потрібна одностайна згода трьох країн-підписанток.

Наші військові прогнозують, що розмінування Чорного моря триватиме в три етапи. Перший – передбачає безпосередню боротьбу з мінами, яка здійснюється прямо зараз, поки триває повномасштабна війна. На другому очікується, що Румунія, Туреччина та Болгарія об’єднаються в тактичну групу для боротьби з мінами, що дрейфують. Тоді як на третьому етапі буде здійснено повномасштабну протимінну операцію, яка розпочнеться одразу ж після перемоги України і тому цілком допускає долучення до тристоронньої ініціативи нашої країни. При цьому присутність наших представників у Військово-морській групі з протимінних заходів для здійснення координації зусиль можлива вже на перших двох етапах.

В цілому, ініціатива MCM Black Sea сприятиме безпеці судноплавства у Чорному морі, зокрема для суден, що перевозять наші експортні товари. Тому економічне значення для України цієї ініціативи важко переоцінити. Отже, дякуємо, Румунія. Дякуємо, Туреччина. Дякуємо, Болгарія. Дякуємо "всім у світі, хто допомагає нашій державі", як каже наш Президент.

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