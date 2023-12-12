Міни окупантів змило у Чорне море: військовий розповів, скільки часу треба для розмінування (відео)

В акваторії Чорного моря налічується близько 40 тисяч мін часів минулої війни, а скільки сучасних, від російського агресора, ще треба підрахувати, зазначає капітан запасу першого рангу ВМС України Андрій Риженко.

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Після війни знадобиться декілька місяців аби зачистити основні порти та корабельні шляхи від мін росіян та вибухівки ще часів Другої світової війни, але на повне розмінування Чорного моря знадобиться багато років. Про це в коментарі Фокусу розповів капітан запасу першого рангу ВМС України Андрій Риженко.

За його словами, ще до початку широкомасштабного вторгнення російських окупантів у Чорному морі постійно виловлювали німецькі міни часів Другої світової війни, при тому вони були у відмінному бойовому стані. Військовий капітан зазначає, що на цей час в акваторії моря налічується близька 40 тисяч мін минулої війни, а скільки сучасних, від російського агресора, ще треба підрахувати.

Після підриву окупантами Каховської ГЕС багато різноманітних мін з Дніпра потрапило до Чорного моря, — зазначає Андрій Риженко. — І хоча це міни не завжди протикорабельні, але несуть серйозну небезпеку звичайним українцям.

Як завіряє експерт, після закінчення війни Україні знадобиться декілька місяців, щоб зачистити від морських мін основні порти та торгівельні й транспортні шляхи. Спеціальна техніка для розмінування є в розпорядженні військового флоту України, а також деякі зразки поступають і від західних партнерів.

Подібна проблема, зазначає капітан запасу першого рангу ВМС України, спостерігається й у Балтійському морі. Там сформований спеціальний підрозділ Латвії, Литви та Естонії, який щорічно зачищає море від старих німецьких мін. І хоча на повну зачистку моря знадобиться багато років, але основні шляхи для кораблів вдається звільняти.

Раніше Фокус розповідав, що у Херсонській області сапери обстежили майже 20% правобережжя. За інформацією заступниці начальника Херсонської ОВА Ольги Малярчук, тільки минулого тижня сапери знищили понад півтори тисячі вибухонебезпечних предметів.