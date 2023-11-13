Розмінування України: у Херсонській області сапери обстежили майже 20% правобережжя

За інформацією заступника начальника Херсонської ОВА Ольги Малярчук, тільки минулого тижня сапери знищили понад півтори тисячі вибухонебезпечних предметів.

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У рамках гуманітарного розмінування територій України триває очищення землі від "небезпечного російського сміття". У Херсонській області вже обстежено п'яту частину правобережжя, більша частина очищених територій — сільськогосподарські землі. Про це повідомила заступниця начальника Херсонської ОВА Ольга Малярчук.

Заступник голови ОВА зазначила, що пріоритетом обласної влади був і залишається захист місцевих жителів від російських атак. Тому було здійснено низку кроків щодо відновлення та модернізації систем централізованого оповіщення населення Херсонської області про небезпеку ракетних атак і обстрілів. Роботи проводяться за рахунок обласних бюджетних коштів.

Малярчук повідомила, що придбано 50 комплектів обладнання, які буде встановлено в різних районах області та в самому Херсоні. Наразі в області працюють 33 такі системи оповіщення, ще шість систем оповіщення потребують ремонту і скоро будуть відновлені.

"Також зупинюся на питанні розмінування регіону. Над цим щодня працюють до 140 груп саперів із низки відомств. Загалом це близько 800 фахівців", — додала Малярчук.

Заступник голови ОВА зазначила, що зусиллями саперних груп очищено майже 20 відсотків правобережжя Херсонської області.

"Очищено від російського небезпечного сміття більш ніж 133,5 тисячі гектарів територій, з яких майже 112 тисяч гектарів — землі сільськогосподарського призначення", — розповіла Малярчук.

За її словами, минулого тижня сапери обстежили майже 3600 га правобережжя. Під час розмінування було виявлено та знешкоджено 1600 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, у Чернігівській області за підтримки Метінвесту Рената Ахметова відкрили центр протимінної діяльності. Одне з головних завдань Центру — професійна підготовка саперів. Навчання пройдуть понад 3000 осіб, які займатимуться гуманітарним розмінуванням.

Раніше Фокус писав, що в Україні почали видавати ваучери на навчання саперів. Підготовка фахівців з розмінування допоможе соціальній адаптації українців, які повертаються з війни. Навчання відбуватиметься для деяких категорій громадян, серед яких учасники бойових дій, ВПО та особи з інвалідністю.