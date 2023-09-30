Больше не аутсайдер. Как рейтинг Фрейзера оценил экономическую свободу Украины

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Есть хорошая новость: канадский Институт Фрейзера обновил свой рейтинг "Экономическая свобода в мире" (Economic Freedom Index), согласно которому Украина впервые вышла из группы аутсайдеров, экономически несвободных стран. По итогам 2021 года, Украина заняла в Рейтинге 112-е место из 165 юрисдикций, участвующих в нем участие. Результат — 6,17 балла из 10 возможных, для сравнения: лидер Сингапур получил — 8,56. Сейчас Украина находится в группе, куда вошли также Китай, Индия, Бразилия и Турция.

Конечно, как и любой другой, рейтинг Института Фрейзера является довольно условным. Более того — в сентябре 2021 года Всемирный банк вообще заявил, что больше не будет публиковать отчет Doing Business о состоянии и условиях ведения бизнеса в разных странах. Причиной стали недостатки в методологии. Такое решение фактически стало признанием того, что даже используя значительные массивы данных, предоставленных целой сетью партнерских учреждений, точно вычислить баллы свободы экономики все же сложно.

Но, по моему мнению, заслуживает оценки не столько место или баллы, о которых можно спорить, а собственно — символичность выхода Украины из группы экономически несвободных стран. Несмотря на весь имеющийся скептицизм относительно рейтингов, ведущие государства, международные учреждения и частные компании все же ориентируются на них, принимая решение об инвестировании в экономику той или иной страны. При этом сам факт перехода, который зафиксировала иностранная институция, входящая в глобальную сеть из 80 аналитических центров, дает основания поставить под сомнение катастрофические оценки относительно состояния и перспектив развития нашей экономики. И взглянуть на экономическую ситуацию и наши достижения под несколько иным углом.

Понятно, что российская агрессия внесет свои коррективы в рейтинг, но общий вывод все же останется неизменным — Украина, хоть и медленно, но уверенно движется в верном направлении. В сторону большей экономической свободы и уменьшения размеров государственного сектора. Даже в условиях войны.

Даже в суровых условиях войны Украина умудряется демонстрировать экономический рост даже в суровых условиях войны Фото: УНИАН

Мы продолжаем приватизацию, что не всем нравится. Но чем меньше присутствие государства в экономических процессах, тем экономика страны становится более свободной и эффективной. На пути к полной европейской интеграции Украина продолжает реформирование правовой системы. Упор делается на гарантии защиты права собственности, что является чрезвычайно важным фактором привлечения иностранных инвестиций. Свобода международной торговли страдает из-за войны, но, опять-таки, движение в ЕС позволяет Украине улучшать эти позиции.

Война также негативно влияет на показатель надежности денег из-за инфляции, которую в условиях масштабной агрессии, постоянных обстрелов и массовой релокации производств и трудовых ресурсов предотвратить трудно. Но работа ведется и по этому направлению. Украине удается избегать гиперинфляции, что является показателем грамотной монетарной политики.

Несмотря на огромные расходы на оборону, закрытие определенных данных, валютные ограничения украинская экономика не только продемонстрировала высокую способность к выживанию. Она показывает рост, по консервативному прогнозу мы можем держать рост ВВП по итогам 2023 года на уровне 2,8%, а по оптимистическому — до 5%.

Наконец, еще одним из ключевых показателей свободной экономики является дерегуляция предпринимательской деятельности. Избавляясь от влияния "старых олигархов", украинская власть в своей экономической политике сознательно делает ставку на малый и средний бизнес. Именно благодаря этому сегменту бизнеса Украине удалось избежать коллапса в первые месяцы войны. Теперь задача власти заключается в дальнейшем устранении ограничений в тех сферах, которые не угрожают национальной безопасности.

Таким образом, что мы имеем в "сухом остатке"? С одной стороны, положительный сигнал частным инвесторам. И это очень важно, потому что послевоенное восстановление будет невозможно только за счет международной помощи. Необходимо привлекать деньги частных инвесторов. А, с другой стороны, очередной блок задач для власти по дальнейшим реформам в сфере экономики. Причем над большинством из них власть уже работает в процессе подготовки к началу переговоров по вступлению в ЕС. То есть, по всем признакам мы имеем достаточно основательные основания для сдержанного оптимизма.

Поэтому, верим в себя, помогаем ВСУ, приближаем Победу!

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