Інноваційна лазерна технологія може врятувати тисячі життів: у чому її суть (фото)

Нова розробка може виявляти міни із пластику, а також розв'язує проблему хибних спрацьовувань, притаманну традиційним методам розмінування.

Головний науковий співробітник Національного центру фізичної акустики (NCPA) Університету Міссісіпі В'ячеслав Аранчук представив на конференції Optica в Японії багатопроменевий диференціальний інтерферометричний датчик (LAMBDIS), призначений для виявлення мін. Про це йдеться на офіційному сайті університету.

Повідомляється, що нова лазерна технологія може сформувати карту вібрацій землі менш ніж за секунду, використовуючи матричну решітку променів 34x23. Щоб знайти зариті об'єкти, дослідники створюють вібрацію ґрунту, а потім направляють на землю двовимірний масив лазерних променів.

Вібрація ґрунту викликає невеликі зміни частоти відбитого лазерного світла, які використовуються для створення вібраційного зображення місцевості. Зарита міна вібрує інакше, ніж навколишній ґрунт, і відображається у вигляді червоної плями на вібраційному зображенні.

Закопана міна на вібраційному зображенні Фото: Університет Міссісіпі

"Більшість сучасних мін зроблені з пластику, тому вони являють собою складнішу ціль для традиційних методів виявлення, які шукають метал. Ось чому NCPA розробив цей метод виявлення", — зазначив В'ячеслав Аранчук.

Співавтором дослідження став Боян Чжан, колишній науковий співробітник NCPA з Наньтуна, Китай. За його словами, металошукачі часто помилково спрацьовують, виявляючи не міни, а інші металеві об'єкти. Натомість лазерно-акустичний радар є більш точним.

За словами В'ячеслава Аранчука, крім виявлення мін, технологію LAMBDIS можна адаптувати для інших цілей, як-от оцінювання мостів та інших інженерних споруд, вібраційні випробування і неруйнівний контроль матеріалів в автомобільній та аерокосмічній промисловості, а також у біомедичних технологіях.

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Як зазначають в Університеті Міссісіпі, наземні міни та інші вибухові речовини, що залишилися після воєн, у 2022 році стали причиною поранень або загибелі 4 710 осіб. Понад 85% жертв наземних мін становили мирні жителі, а половину жертв серед цивільного населення — діти.

Портал New Atlas пише, що технологія LAMBDIS розв'язує одразу дві проблеми, що виникають під час використання металошукачів: він може допомогти виявити міни із пластику, а також може уникнути хибних спрацьовувань, викликаних іншими металевими предметами в ґрунті. Отже, розробка може врятувати тисячі життів на рік.

Нагадаємо, команда студентів і викладачів Університету Карнегі-Меллона розробила систему виявлення мін RELand, яка використовує штучний інтелект (ШІ) для аналізу даних про мінні забруднення.

Також повідомлялося, що японський виробник дронів Prodrone планує постачати Україні свої розробки для виявлення мін, а також передати розробку технологій виявлення мін на аутсорсинг українським виробникам.