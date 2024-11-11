Инновационная лазерная технология может спасти тысячи жизней: в чем ее суть (фото)

Новая разработка может обнаруживать мины из пластика, а также решает проблему ложных срабатываний, присущую традиционным методам разминирования.

Главный научный сотрудник Национального центра физической акустики (NCPA) Университета Миссисипи Вячеслав Аранчук представил на конференции Optica в Японии многолучевой дифференциальный интерферометрический датчик (LAMBDIS), предназначенный для обнаружения мин. Об этом говорится на официальном сайте университета.

Сообщается, что новая лазерная технология может сформировать карту вибраций земли менее чем за секунду, используя матричную решетку лучей 34x23. Чтобы найти зарытые объекты, исследователи создают вибрацию почвы, а затем направляют на землю двумерный массив лазерных лучей.

Вибрация грунта вызывает небольшие изменения частоты отраженного лазерного света, которые используются для создания вибрационного изображения местности. Зарытая мина вибрирует иначе, чем окружающая почва, и отображается в виде красного пятна на вибрационном изображении.

Закопанная мина на вибрационном изображении Фото: Университет Миссисипи

"Большинство современных мин сделаны из пластика, поэтому они представляют собой более сложную цель для традиционных методов обнаружения, которые ищут металл. Вот почему NCPA разработал этот метод обнаружения", — отметил Вячеслав Аранчук.

Соавтором исследования стал Боян Чжан, бывший научный сотрудник NCPA из Наньтуна, Китай. По его словам, металлоискатели часто ложно срабатывают, обнаруживая не мины, а иные металлические объекты. В свою очередь лазерно-акустический радар является более точным.

По словам Вячеслава Аранчука, помимо обнаружения мин, технологию LAMBDIS можно адаптировать для других целей, таких как оценка мостов и других инженерных сооружений, вибрационные испытания и неразрушающий контроль материалов в автомобильной и аэрокосмической промышленности, а также в биомедицинских технологиях.

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Как отмечают в Университете Миссисипи, наземные мины и другие взрывчатые вещества, оставшиеся после войн, в 2022 году стали причиной ранений или гибели 4 710 человек. Более 85% жертв наземных мин составили мирные жители, а половину жертв среди гражданского населения — дети.

Портал New Atlas пишет, что технология LAMBDIS решает сразу две проблемы, возникающие при использовании металлоискателей: он может помочь обнаружить мины из пластика, а также может избежать ложных срабатываний, вызванных другими металлическими предметами в почве. Таким образом разработка может спасти тысячи жизней в год.

Напомним, команда студентов и преподавателей Университета Карнеги-Меллона разработала систему выявления мин RELand, которая использует искусственный интеллект (ИИ) для анализа данных о минных загрязнениях.

Также сообщалось, что японский производитель дронов Prodrone планирует поставлять Украине свои разработки для обнаружения мин, а также передать разработку технологий обнаружения мин на аутсорсинг украинским производителям.