Летают на высоте 50 см: японские дроны Prodrone будут искать мины в Украине (фото, видео)

Компания Prodrone также планирует передать разработку технологий обнаружения мин на аутсорсинг украинским производителям.

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Японский производитель дронов Prodrone планирует поставлять Украине свои разработки для обнаружения мин. Компания надеется получить выгоду от этой инициативы к 2025 году. Об этом сообщает Eurasia Times.

Чтобы воплотить этот проект в жизнь Prodrone будет сотрудничать с консалтинговой фирмой Padeco.

Проект предусматривает поставку специализированных дронов, которые летают на высоте лишь 50 см над землей. Prodrone также планирует передать разработку технологий обнаружения мин на аутсорсинг украинским производителям.

Дроны, оснащенные искусственным интеллектом, будут находить мины и составлять интерактивную карту с указанием их местонахождения. Компания рассчитывает поставить дроны в Украину в 2025 году.

В мае этого года Всемирный банк поручил компании Prodrone провести инспекции беспилотниками энергосистемы Украины и объектов "Укрэнерго".

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Prodrone Scan

Судя по информации на веб-сайте компании, представляется возможным, что японская фирма предложит Украине возможности беспилотника Prodrone Scan, который создавался для обследования различных секторов.

Дрон Prodrone Scan работает в диапазоне температур от -10 °C до 40 °C

Дрон Prodone Scan

Характеристики беспилотника:

вес 20 кг с учетом системы LiDAR и батареи;

расстояние между двигателями составляет — 1300 мм;

размеры беспилотника в сложенном виде — 800 мм x 800 мм;

продолжительность полета — около 30 минут, хотя это может меняться в зависимости от условий полета и погоды;

дрон рассчитан на максимальную скорость ветра 10 м/с.

эффективно работает в диапазоне температур от -10 °C до 40 °C.

для связи используется метод радиоуправления на частоте 2,4 ГГц.

Новейшая линейка дронов компании Prodrone

Напомним, что, по данным Минцифры, производство дронов в Украине выросло в 10 раз.

В сентября стало известно, что для российских войск начали печатать мины на 3D-принтере и засыпать ими Харьковскую область.