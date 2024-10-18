Дроны на оптоволокне — сейчас и срочно. Как догнать и навсегда перегнать Россию в военных технологиях

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Отвечая всем и сразу — да, надо делать дроны на оптоволокне.

Да, в этом есть перспектива. Да, враг нас в этом, к сожалению, обогнал.

Мне вообще странны такие вопросы в октябре 2024 года. Просто посмотрите видео, где российские дроны на оптоволокне уничтожают десятки единиц нашей техники.

Надо — и много. Сейчас у вас купят все, что работает, очереди будут стоять.

Вообще все, что неуязвимо к традиционным средствам РЭБ, будет пользоваться спросом — от нестандартных частот и автоматического донаведения до оптоволокна.

На войне все, что показывает результат, имеет право на жизнь.

Можно называть эти дроны свадебными, хоббийными, туристическими, кухонными или "ниточными". Над этим смеются только клинические идиоты. Тот, кто хоть раз в жизни видел успешное применение ударных дронов — понимает, насколько это серьезное оружие в правильных руках.

Смело делайте дроны на оптоволокне. В Украине этого очень мало, и это крайне необходимо.

FPV-дрон на оптоволокне Фото: Twitter

Вообще, если взглянуть на вопрос шире — конечно, давно пора было подумать о средствах противодействия таким дронам. И, само собой, никто со стороны государственного оборонного сектора об этом не подумал.

Никто не подумал ни в 2015, ни в 2022 о средствах РЭБ — и поэтому вся страна бегает в поисках РЭБ и пытается разобраться в диапазонах частот. Никто не подумал ни в 2018, ни в 2023 о РЭР — и поэтому дикие очереди на простейшие "Цукорки".

Никто не подумал на несколько шагов вперед о дронах на оптоволокне — и поэтому мы сейчас несем от этого огромные потери, не только на Курщине.

В основном мы про Е7-Е5, это по большей части простой примитивный ответ на навязанную игру противника. Это не шахматная комбинация, где мы технологическими инновациями определяем динамику.

Чтобы была комбинация — необходимо собрать лучших инженеров страны и услышать их видение. Что будет актуально летом 2025 г. Какие технологии могут определять ход войны в начале 2026 г.?

Прогнозирование и планирование. Нужно подумать не на позавчера, когда фронт уже умоляет: "дайте хоть что-то", а на несколько шагов вперед. Именно для этого необходима условная Инженерная/Технологическая Ставка.

Именно поэтому я так давно и активно предлагаю этот механизм военно-политическому руководству нашей страны.

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