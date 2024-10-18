Дрони на оптоволокні — зараз і терміново. Як наздогнати і назавжди перегнати Росію у військових технологіях

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Відповідаючи всім і одразу — так, треба робити дрони на оптоволокні.

Так, в цьому є перспектива. Так, ворог нас в цьому, на жаль, обігнав.

Мені взагалі дивні такі питання в жовтні 2024. Просто подивіться відео, де російські дрони на оптоволокні знищують десятки одиниць нашої техніки.

Треба — і багато. Зараз у вас куплять все, що працює, черги будуть стояти.

Взагалі все, що невразливе до традиційних засобів РЕБ, буде мати попит — від нестандартних частот і автоматичного донаведення до оптоволокна.

На війні все, що показує результат, має право на життя.

Можна називати ці дрони весільними, хобійними, туристичними, кухонними чи "ниточними". З цього сміються тільки клінічні ідіоти. Той, хто хоч раз в житті бачив успішне застосування ударних дронів — розуміє, наскільки це серйозна зброя в правильних руках.

Сміливо робіть дрони на оптоволокні. В Україні цього дуже мало, і це вкрай потрібно.

FPV-дрон на оптоволокнi Фото: Twitter

Взагалі, якщо глянути на питання ширше — звісно, давно пора було подумати про засоби протидії таким дронам. І, само собою, ніхто з боку державного оборонного сектору про це не подумав.

Ніхто не подумав ні у 2015, ні у 2022 про засоби РЕБ — і тому вся країна бігає в пошуках РЕБ і пробує розібратись в діапазонах частот. Ніхто не подумав ні у 2018, ні у 2023 про РЕР — і тому дикі черги на найпростіші "Цукорки".

Ніхто не подумав на кілька кроків вперед про дрони на оптоволокні — і тому ми зараз несемо від цього шалені втрати, не лише на Курщині.

В більшості ми про Е7-Е5, це здебільшого проста примітивна відповідь на нав'язану гру противника. Це не шахова комбінація, де ми технологічними інноваціями визначаємо динаміку.

Щоб була комбінація — необхідно зібрати кращих інженерів країни та почути їхнє бачення. Що буде актуально влітку 2025? Які технології можуть визначати хід війни на початку 2026?

Прогнозування і планування. Потрібно подумати не на позавчора, коли фронт вже благає: "дайте хоч щось", а на кілька кроків вперед. Саме для цього необхідна умовна Інженерна/Технологічна Ставка.

Саме тому я так давно й активно пропоную цей механізм військово-політичному керівництву нашої країни.

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