Літають на висоті 50 см: японські дрони Prodrone шукатимуть міни в Україні (фото, відео)

Компанія Prodrone також планує передати розробку технологій виявлення мін на аутсорсинг українським виробникам.

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Японський виробник дронів Prodrone планує постачати Україні свої розробки для виявлення мін. Компанія сподівається отримати вигоду від цієї ініціативи до 2025 року. Про це повідомляє Eurasia Times.

Щоб втілити цей проєкт у життя Prodrone співпрацюватиме з консалтинговою фірмою Padeco.

Проєкт передбачає постачання спеціалізованих дронів, які літають на висоті лише 50 см над землею. Японська компанія також планує передати розробку технологій виявлення мін на аутсорсинг українським виробникам.

Дрони, оснащені штучним інтелектом, знаходитимуть міни та складатимуть інтерактивну мапу із зазначенням їхнього місцеперебування. Компанія розраховує поставити дрони в Україну 2025 року. У травні цього року Світовий банк доручив компанії Prodrone провести інспекції безпілотниками енергосистеми України та об'єктів "Укренерго".

Машина Nikken для розчищення замінованої території

Prodrone Scan

Судячи з інформації на вебсайті компанії, видається можливим, що японська фірма запропонує Україні можливості безпілотника Prodrone Scan, який створювався для обстеження різних секторів.

Дрон Prodrone Scan працює в діапазоні температур від -10 °C до 40 °C

Дрон Prodone Scan

Характеристики безпілотника:

вага 20 кг з урахуванням системи LiDAR і батареї;

відстань між двигунами становить — 1300 мм;

розміри безпілотника у складеному вигляді — 800 мм x 800 мм;

тривалість польоту — близько 30 хвилин, хоча це може змінюватися залежно від умов польоту та погоди;

дрон розрахований на максимальну швидкість вітру 10 м/с;

ефективно працює в діапазоні температур від -10 °C до 40 °C;

для зв'язку використовується метод радіоуправління на частоті 2,4 ГГц.

Новітня лінійка дронів компанії Prodrone

Нагадаємо, що, за даними Мінцифри, виробництво дронів в Україні зросло в 10 разів.

У вересні стало відомо, що для російських військ почали друкувати міни на 3D-принтері та засипати ними Харківську область.