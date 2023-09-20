Україна хоче локалізувати виробництво хорватських та словацьких машин розмінування

Міноборони зацікавлено в трьох машинах: MV-10, Bozena-4 та Bozena-5. Вони вже ефективно себе проявили під час розмінування.

Related video

Міністерство оборони України веде переговори з хорватською компанією DOK-ING та словацькою Way Industries щодо можливості локалізації виробництва машин механізованого розмінування. Про це повідомляє Military Media Center.

Начальник управління протимінної діяльності — заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони України полковник Олег Шуравський заявив, що Україна хоче локалізувати виробництво машин для розмінування.

Ведуться переговори щодо машин MV-10, Bozena-4 та Bozena-5, бо вони найкраще себе зарекомендували під час розмінування на деокупованих територіях від вибухонебезпечних предметів. Також йдеться паралельна робота з Міністерством економіки щодо сертифікації українських розробок для механізованого розмінування. За словами Шуравського, багато українських компаній випробовують власні напрацювання. Але наразі часто розробки не відповідають вимогам безпеки через що можуть бути жертви серед цивільного населення.

Наразі сапери мають в експлуатації 20 механізованих комплексів для розмінування, але потреба оцінюється в 64 машинах.

MV-10 — це роботизована система з подвійним інструментом. Попереду йде трал, а друга частина складається з румпеля. Bozena 4 та 5 різні за своїм класом машини. Перша стійка до вибухів протипіхотних мін, а друга — до протитанкових мін з 9 кг вибухової речовини. Всі три засоби керуються дистанційним керуванням.

Bozena-4 Bozena-5 – порівняння

Нагадаємо, 18 вересня ВМС ЗСУ повідомили про те, що Україна та країни НАТО спільно готуються розмінувати Чорне море.

Також Південна Корея передасть Україні машини K600 для прориву мінних загороджень.