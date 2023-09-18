Україна та країни НАТО спільно готуються розміновувати Чорне море, – ВМС ЗСУ

Представники ВМС ЗСУ разом із протимінною групою НАТО Standing NATO Mine Countermeasures Group розмінували умовний кризовий район біля північно-східного узбережжя Шотландії.

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Україна разом із державами НАТО готується розміновувати акваторію Чорного моря. Про це ВМС ЗСУ 18 вересня повідомили у Facebook.

У повідомленні йдеться про те, що міжнародна співпраця щодо пошуку та знешкодження вибухонебезпечних предметів посилюється постійно. Штаб тактичної групи протимінних дій ще минуло року проходив планування відповідних протимінних операцій. Це дозволило підготувати особовий склад для злагодженої співпраці.

У 2023 році українські моряки змогли продемонструвати засвоєні знання на практиці. Представники ВМС ЗСУ разом з постійною діючою протимінною групою НАТО Standing NATO Mine Countermeasures Group спланували відповідні тренувальні заходи щодо розмінування умовного кризового району біля північно-східного узбережжя Шотландії. Штаб керував протимінними підрозділами, які виконували завдання.

Саме єдині принципи, як зазначають у відомстві, дозволять успішно виконати завдання разом із партнерами. Спільні зусилля допоможуть забезпечувати безпеку України в майбутньому від російських загарбників. Окрім теоретичної частини, важливим етапом було й вивчення військовослужбовцями англійської мови на рівні, який є достатнім для розуміння технічної документації.

Зараз українські моряки й надалі навчаються в інших країнах та активно готуються до того часу, коли загрозу з боку російського окупаційного флоту буде знешкоджена, а українську акваторію можна буде поступово розмінувати. До того часу для України та НАТО важливо досягти повної взаємної співпраці.

Нагадаємо, 16 вересня російські окупанти передислокували десантні кораблі з Чорного моря після атак ЗСУ. Великий десантний корабель, який пошкодили в Севастополі, не підлягає відновленню через особливості ураження та "поважний вік". У ВМСУ зазначили, що потенційний ремонт судна коштуватиме чималих грошей.