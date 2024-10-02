Швеция и Литва выделили 22 млн евро на транспорт для разминирования Украины: детали

Члены Коалиции возможностей по разминированию также обсудили вопросы закупки необходимой техники и ознакомились с Дорожной картой развития подразделений по разминированию до 2034 года.

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Литва и Швеция, которые входят в Коалицию возможностей по разминированию, согласились выделить 22 миллиона евро на закупку пикапов и грузовиков, которые помогут Госспецслужбе транспорта и Командованию Сил поддержки ВСУ осуществлять разминирование территорий. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны Украины.

В заявлении указано, что соответствующее решение принято во время седьмой встречи Коалиции возможностей по разминированию, которая прошла в исландском Рейкьявике. По результатам встречи, Литва предоставит 15 миллионов евро на соответствующие мероприятия, а Швеция выделит семь миллионов соответственно.

В Минобороны добавляют, что участники встречи также обсудили вопросы закупки необходимой техники для гуманитарного и боевого разминирования, а также представили проект Дорожной карты развития возможностей подразделений разминирования Минобороны и ВСУ на период до 2034 года.

Представители Украины, как указано в пресс-релизе ведомства, ознакомили партнеров с общей ситуацией и проблемами по направлениям противоминной деятельности, а также поблагодарили партнеров за помощь в сфере боевого разминирования и поставки необходимого оборудования для гражданских подразделений и военных инженерных сил ВСУ.

4 апреля глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что сейчас 25% территорий Украины являются заминированными. По словам министра, полное гуманитарное разминирование возможно только при условии полного завершения боевых действий.

25 сентября издание Zona Militar сообщило, что испанская армия начала новый цикл подготовки инженерных подразделений ВСУ в рамках миссии Европейского союза по военной помощи Украине (EUMAM-UA). Сейчас украинские военные проходят подготовку по выявлению, обезвреживанию и уничтожению различных взрывных устройств, а также осваивают принципы работы с геопространственными данными на основе технологии Vector Geospatial Data TM.