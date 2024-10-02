Швеція та Литва виділили 22 млн євро на транспорт для розмінування України: деталі

Члени Коаліції спроможностей з розмінування також обговорили питання закупівлі необхідної техніки та ознайомилися з Дорожньою картою розвитку підрозділів з розмінування до 2034 року.

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Литва та Швеція, які входять до Коаліції спроможностей з розмінування, погодилися виділити 22 мільйони євро на закупівлю пікапів і вантажівок, які допоможуть Держспецслужбі транспорту та Командуванню Сил підтримки ЗСУ здійснювати розмінування територій. Про це йдеться в пресрелізі Міністерства оборони України.

В заяві вказано, що відповідне рішення ухвалено під час сьомої зустрічі Коаліції спроможностей з розмінування, яка пройшла в ісландському Рейк’явіку. За результатами зустрічі, Литва надасть 15 мільйонів євро на відповідні заходи, а Швеція виділить сім мільйонів відповідно.

В Міноборони додають, що учасники зустрічі також обговорили питання закупівлі необхідної техніки для гуманітарного та бойового розмінування, а також представили проєкт Дорожньої карти розвитку спроможностей підрозділів розмінування Міноборони та ЗСУ на період до 2034 року.

Представники України, як вказано у пресрелізі відомства, ознайомили партнерів із загальною ситуацією та проблемами за напрямами протимінної діяльності, а також подякували партнерам за допомогу у сфері бойового розмінування та постачання необхідного обладнання для цивільних підрозділів та військових інженерних сил ЗСУ.

4 квітня глава МВС України Ігор Клименко заявив, що наразі 25% територій України є замінованими. За словами міністра, повне гуманітарне розмінування можливе лише за умови повного завершення бойових дій.

25 вересня видання Zona Militar повідомило, що іспанська армія розпочала новий цикл підготовки інженерних підрозділів ЗСУ в межах місії Європейського союзу з військової допомоги Україні (EUMAM-UA). Наразі українські військові проходять підготовку з виявлення, знешкодження та знищення різних вибухових пристроїв, а також освоюють принципи роботи з геопросторовими даними на основі технології Vector Geospatial Data TM.