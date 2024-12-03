Залужный встретился с представительницей Amnesty International: говорили о "кровавом пути", детали

Российская доктрина ведения войны означает разрушение и истощение, а Украине следует соблюдать права человека, прозвучало во время разговора Валерия Залужного с представительницей Amnesty International Вероникой Велч.

Путь Украины к победе будет тяжелым и "кровавым", поскольку РФ продолжает применять тактику уничтожения любого сопротивления на своем пути. При этом украинцам следует помнить о соблюдении международного права. О российско-украинской войне и о пути к победе директор Amnesty International Украина Вероника Велч говорила с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. О лаконичных деталях разговора Велч 3 декабря написала на странице Facebook.

Вероника Велч сообщила, что имела рабочую встречу в Лондоне с послом Украины в Великобритании и экс-командующим ВСУ Валерием Залужным. Представительница Amnesty International не детализировала разговор, но в целом перечислила темы, которые обсудили. Среди них — российская военная доктрина "сокрушение и измор" ("разрушение и истощение" — укр.) и вопрос победы Украины в войне, путь к которой может быть "кровавым".

"Конечно, тяжелый и кровавый путь к победе. Мы должны держаться вместе", — подытожила Велч.

Вэл о встрече с Валерием Залужным Фото: Скриншот

Валерий Залужный и встреча с Велч

На странице Facebook Валерия Залужного не упоминается о встрече с Вероникой Велч. На портале и странице Facebook Amnesty International Украина нет публикаций о визите Велч в Лондон и об обвинениях в противопехотных минах. Также нет новых протестов центрального офиса.

Вероника Велч — директор Amnesty International Украина, супруга кинорежиссера Олега Сенцова. На странице Facebook 21 ноября Велч прокомментировала заявление центрального офиса Amnesty International о предоставлении Украине противопехотных мин со складов Пентагона. По ее словам, международная организация в целом обеспокоена "снижением гуманитарной планки", которая происходит за время президентства Джо Байдена. Именно из этих общих соображений и появился протест, который, как она уверяет, не имеет никакого отношения к украинцам. Со своей стороны Велч пояснила, что вот так выглядит "безликое международное право". Впрочем, не ясно, касался ли разговор с Залужным вопроса мин и протестов гуманитарных активистов.

Велч — о гуманитарной проблеме с противопехотными минами Фото: Скриншот

Отметим, 3 декабря Пентагон сообщил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В перечне, среди прочего, есть партия противопехотных мин, оснащенных системой самоликвидации. О размере партии информации нет.

Напоминаем, в октябре 2024 года издание The Time написало, что в Великобритании обсуждают возможность отправки войск в Украину. В ноябре аналогичное сообщение поступило от Франции, впрочем решение еще не принято. 2 декабря Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц внезапно прибыл в Киев: Фокус писал о деталях встречи с президентом Владимиром Зеленским.